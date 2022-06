Los short de Stradivarius de Paula Echevarría para los 40

La actriz y influencer Paula Echevarría se escapo el finde semana junto a su pareja el futbolista Miguel Torres a Malta a celebrar el cumpleaños de una amiga y hemos fichado una de las prendas más versátiles que lucio en su viaje. Unos short de Stradivarius que sientan fenomenal y puedes usar a los 40 perfectamente.

Si ya has estado buscando unos short para este verano no te sorprenderá nada que la gran mayoría de ellos sean un poco cortitos de más lo que cuando tienes veinte años puede hacer gracia pero cuando llegamos a los 40 solemos preferir ir más discretita. Si es tu caso o simplemente quieres unos pantalones con los que no enseñes las nalgas estos de Stradivarius son para ti.

Estos son de corte Mon lo que se traduce en unos pantalones de talle alto, que estilizan la cintura, con la pernera recta que consigue hacer las piernas más largas y lo mejor es que favorecen a todos los cuerpos. Paula Echevarría a lucido los short de Stradivarius conjuntándolos con una las tendencias del verano, la de las prendas cropped. En concreto un top corto con cordón ajustable a la cintura, en este caso de su firma Space Flamingo.

La asturiana ha rematado su look con sus sandalias planas favoritas, las icónicas de Hermes que tiene en varios colores y en Malta las ha llevado en azul. Y bueno aunque puede que con unas sandalias de Hermes no te los vayas a poner aun así son super versátiles . Además cuestan menos de veinte euros en Stradivarius además en este marca de Inditex tienen muchos otros diferentes y en otros tonos con un corte parecido.

Este verano las de 40 y cualquiera que quiera unos short que tapen van a sacar partidazo a estos shorts que estilizan y cubren bien la nalga porque se pueden combinar de formas muy distintas.