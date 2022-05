Los shorts denim más favorecedores de Mango Outlet para tus outfits de verano por menos de 10 euros

Los shorts son siempre un must que no puede faltar en tu armario cuando llega el buen tiempo. Aunque es una prenda muy común, existe una gran variedad de formas, diseños y estampados y encontrar una opción que vaya con tu estilo y te resulte favorecedora no es tan sencillo. Mango Outlet cuenta con opciones de calidad a precios de infarto y estos pantalones no son menos.

Se trata de unos bonitos shorts de tejido denim, una de esas prendas básicas que nunca pueden faltar en tu armario y que te ayudarán a crear los mejores outfits gracias a su carácter combinable y muy versátil. Podrás conjuntarlo tanto en estilos más formales con una blusa y sandalias adecuadas o con tus looks más casual con una camiseta o top y zapatillas.

Los shorts denim perfectos para verano que podrás encontrar en Mango Outlet a mitad de precio

Estos pantalones están confeccionados en un 100% de algodón, una tela suave y resistente que durará durante muchos años. Tiene un diseño corto de tiro alto con pernera ancha que resulta muy favorecedor para todo tipo de cuerpos de forma que afina tu cintura y estiliza tus piernas.

Cuenta con dos funcionales bolsillos laterales y otros dos bolsillos de parche en la parte trasera donde podrás llevar tus enseres más importantes siempre a mano. Tiene detalles de pinzas en la parte de la cintura y trabillas por si quieres añadirle un cinturón, el complemento perfecto para esta prenda.

Además, el cierre es un cierre tradicional de cremallera y botón, sencillo y práctico. Esta prenda pertenece a la colección Committed de Mango, una iniciativa de la cadena para ofrecer prendas confeccionadas a partir de fibras y/o procesos de producción sostenibles con el medio ambiente.

Podrás encontrar estos pantalones en tejido denim y color azul claro en tiendas de Mango Outlet o en su página web únicamente disponible por el momento en la talla 46 a hora a un 50% de descuento, ¡la mita de su precio original! Por lo que podrás añadirlo a tu armario por tan solo 9,99 euros.