El otoño es, para muchos, la mejor estación del año. El descenso de las altas temperaturas incita a muchos a disfrutar de una época del año que, si bien no está marcada por el calor asfixiante del verano, tampoco lo está por el frío invernal. Un periodo medianamente de entretiempo que, sin embargo, también tiene sus puntos en contra, como es el caso de las borrascas y las lluvias. Pero Lidl tiene la solución.

Entre ellos, sin ir más lejos, destaca el hecho de que algunas tareas imprescindibles en el día a día, como es la de tender la ropa, pueden llegar a complicarse. No solo por la lluvia, que también, sino también debido a fenómenos como las fuertes rachas de viento como la que atraviesa hoy la Península, que nos ponen en un compromiso a la hora de llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, y como es habitual, en Lidl tienen soluciones para todo.

La eficaz solución de Lidl al problema de tender la ropa en otoño

Es evidente que lo que no podemos hacer ante este problema es dejar de tender la ropa. Y por ello, Lidl cambia un problema por una solución: no cambies la tarea, sino el espacio. Es por ello que en la cadena alemana consideran que la opción ideal para solventar este problema no es el modo de tender, sino el lugar en el que tender. Por ello, el tendedero de torre de Lidl es una solución ideal.

El tendedero de torre de Lidl.

Un tendedor pensado para espacios interiores, pero que apuesta por un diseño ergonómico que poco o nada tiene que ver con esos grandes y amplios tendederos que ocupan toda una estancia. En su lugar, en Lidl apuestan por un diseño vertical en el que podremos tender en el interior de nuestra casa mucha ropa en poco espacio, acabando con los problemas de espacio derivados de los tendederos clásicos.

Esto es posible gracias a un diseño a tres niveles en los que podremos colgar todo tipo de prendas. Y decimos todo tipo de prendas porque gracias a unas varillas para colgar la ropa más gruesas, este elemento apuesta por una circulación óptima del aire, lo cual permite que la ropa se seque de una forma mucho más rápida de lo habitual. Además, la mayoría de varillas se pueden plegar por ambos lados, por lo que guardar este tendedero se antoja como una tarea muy sencilla.

Más allá de esto, incluye dos soportes giratorios para 12 perchas, de la mano de los cuales podremos aprovechar cada centímetro de espacio para tender todas nuestras prendas al mismo tiempo. Y si lo que buscas es ahorrar aún más espacio, el hecho de que sea desplegable por un solo lado lo convierte en el complemento idóneo para colocarlo contra la pared, a lo que se suman las cuatro ruedas de marcha suave, que nos permiten transportarlo fácilmente de una estancia a otra de nuestro hogar.

Todo ello es posible de la mano de una estructura de tubo de acero estable y duradera, que posibilita que podemos tender todas y cada una de las prendas de nuestro hogar de forma sencilla. La suma de todos estos ingredientes convierte este tendedero en el complemento idóneo para solucionar los problemas de fuertes rachas de viento como los que enfrentamos a día de hoy, de la mano de una solución que podréis encontrar en Lidl por un precio de tan solo 24,99 euros.