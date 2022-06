Los sombreros de Parfois perfectos para tus vacaciones

Los accesorios son esenciales para pasar de un buen look a un lookazo y en verano un accesorio imprescindibles es un sombrero. Tanto si vas a ir a la playa como si eres de las que aprovecha sus vacaciones para patearse una ciudad un sombrero de Parfois será tu mejor aliado para combatir el calor y el sol con estilazo.

Leer más: El bolso de fiesta de Parfois con el que arrasarás en tus noches más especiales

Y es que un buen sombrero es un must absoluto de las mujeres clásicas y elegantes. Y esta colección de Parfois no puede tener mejor precio y eso que aún no han comenzado las rebajas en esta marca. Por lo que estamos expectantes porque chollazos conseguiremos con los descuentos.

La primera opción que te proponemos es el sombrero clásico y elegante, sin ningún tipo de florituras pero que no puede ser más divino. Si eres muy purista con este sombrero ya te habremos convencido y es normal ya que este sombrero es un básico infalible. De rafia natural con una cinta negra. Su precio es de 17.99 euros.

Tanto para ir a la playa o con un sencillo vestido blanco levanta un look muchísimo si tus vacaciones van a ser mezcla de ambas cosas y te vas a ir a la costa española, italiana o griega no te lo pienses más, es un acierto.

Otro sombrero siguiendo la linea clásica es este de Parfois, un modelo trenzado en rafia natural en color marrón con una cinta en el mismo tono que es también super ponible. Su precio es de 17.99 euros. Este modelo con un vestido blanco o negro y unas sandalias romanas o unas cuñas tienes un muy buen conjunto con prendas básicas.

Si es tu estilo o simplemente gusta la moda boho chic este modelo de Parfois te va a encantar, un sombrero de paja con conchas. Esta disponible en dos tonos de rafia natural y es ideal para looks más playeros y tarde en el chiringuito. Su precio es de 19.99 euros.