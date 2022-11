Stradivarius lanza la bufanda multicolor que necesitas para dar luz a tus looks

El frío comienza a acercarse y toca elegir prendas que nos protejan de las bajas temperaturas. Hay muchas opciones para hacerlo: abrigos de borreguillo, cazadoras de cuero acolchadas, o plumas reversibles. Está claro que hay múltiples opciones para no sobrevivir mejor a esta temporada.

¿Pero y qué ocurre con los accesorios? También podemos confiar en ellos para evitar pasar frío. Desde gorritos de borreguillo, hasta los pasamontañas de lana que se han puesto de moda en las últimas semanas en colores algo más sobrios. Pero estos no son los únicos que te librarán del frío. También están las clásicas bufandas de toda la vida que te ayudan a proteger una zona tan conflictiva como la garganta y evitarte más de algún resfriado.

Está claro que las bufandas son básico de otoño-invierno que consigue transformar totalmente un look y que no cuestan demasiado. Además, si optas por una llena de color puede alegrarte hasta el estilismo.Lo cierto, es que las bufandas se han convertido este año una de las opciones más vistas en el street style. Es una forma sencilla de darle un toque especial a un look minimalista.

Y así, lo hemos comprobado con esta bufanda de Stradivarius, que se convertirá en una de tus opciones favoritas para protegerte del frío. Es cómoda, favorecedora y aporta un toque de luz al rostro, sobre todo cuando elegimos colores oscuros en el resto de estilismos.

Leer más: Stradivarius tiene una falda larga para triunfar mañana

Bufanda Stradivarius

¿Quién dijo que en invierno debamos vestir de colores oscuros como el negro o el marrón? Hace tiempo que el mundo de la moda superó esta limitación, y nosotras estamos encantadas con ello porque no hay nada que nos guste más que un look divertido y lleno de vida en cualquier época del año.

El hecho de que la nueva bufanda de Stradivarius sea multicolor es un gran punto a favor porque esto hace que combinarla sea lo más sencillo del mundo. Mezcla con muchísimo estilo colores como el granate, el naranja o el azul, todos tendencia este 2022.

La bufanda ya está a la venta en todos los establecimientos de Stradivarius a un precio increíble, por tan sólo 16 euros.