Stradivarius ha lanzado unos pantalones personalizables que son toda una tendencia

No es la primera vez que alguna cadena de ropa lanza prendas personalizables en las que puedes elegir algunos elementos que normalmente son estándar en todas las tallas como el largo o el talle, e incluso a veces se le pueden incluir otros elementos. Este tipo de prendas nos encantan y Stradivarius se ha unido a esta tendencia.

Lo importante de esta opción es el tipo de prenda a la que han decidido añadirle esta personalización y es que se trata de unos pantalones que, si ya nos gustaban por su diseño ancho y elegante, ahora nos gustan más que nunca y no solo por su tono y su estilo, sino por la capacidad de personalización que incluye.

Los pantalones personalizables más elegantes de Stradivarius

Es un pantalón ancho de diseño recto con un estilo de lo más clásico, ese tipo de pantalones que no pueden faltar en tu armario para ocasiones más formales o elegantes. Es perfecto para combinar con blusas o con un top bonito y es toda una prenda estrella para los looks más sofisticados.

La novedad de este pantalón, es que Stradivarius ha añadido la posibilidad de ajustar el largo. Podrás escoger entre hasta 3 opciones diferentes de largura: la opción Regular, pensado para mujeres de en torno a 1,68 metros de altura; la opción Tall, para mujeres altas de alrededor de 1,75 metros de altura; y la opción Petite pensada para las más bajitas, en torno a los 1,63 metros.

Muchas veces un pantalón nos ha quedado perfecto de cintura, pero la largura no termina de convencernos porque no se corresponde con nuestra altura. Con este pantalón no tendrás ese problema y te ahorrarás el disgusto de que te queden demasiado cortos o demasiado largos.

Además de tener un diseño bonito y elegante, es una opción ideal para tener en tu armario y asegurarte de que te sienta como un guante. Están disponibles en un bonito tono beige y también puedes encontrarlo en negro o rojo. Está disponible en la página web de Stradivarius a un precio de 22,99 euros.