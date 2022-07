Stradivarius tiene en su sección de rebajas las sandalias todoterreno más cómodas para este verano

Un calzado cómodo y ponible es la mejor opción para unas vacaciones de verano en las que planeamos no parar. Existen dos tipos de escapadas, las que son puro relax y en las que no paras de recorrer ciudades y ver cosas, y para estas últimas es importante llevar un calzado cómodo para que nuestros pies no se resientan y Stradivarius tiene la mejor opción.

Si tu plan es hacer turismo y andar mucho durante varios días, un calzado cómodo con buena sujeción que se adapte perfectamente a tus pies es primordial. Sabemos que dentro de tus planes también pueden entrar todas esas fotos del viaje en las que quieres salir espectacular y tal vez el calzado arruine tu idea de outfit si apuestas por la comodidad.

Las sandalias cangrejeras de Stradivarius para mujer ideales para tus escapadas de verano

Sin embargo, es posible apostar por el estilo y la comodidad a partes iguales y estas bonitas sandalias todoterreno de Stradivarius son toda una muestra de ello. No solo podrás lucir todo el potencial de unas sandalias bonitas, sino que además podrás llevarlas cómodamente como si fueran zapatillas.

Se trata de unas sandalias cangrejeras de mujer, una opción con detalles de tiras atadas con hebillas al tobillo, lo cual ofrece una buena sujeción a nuestros pies. Su suela es de tipo track, apta para todo tipo de terrenos y situaciones, por lo que se te harán muy cómodas de llevar, aunque estés horas de pie y además, te ofrecen toda la frescura de unas sandalias ideal para verano.

Están disponibles en color negro con la suela en marrón, una opción de lo más combinable para que las puedas llevar con todo tipo de outfits, desde esas opciones más formales hasta otras más desenfadadas y casual. Podrás encontrarlas en tallas desde la 35 hasta la 42 en tiendas físicas de Stradivarius o en su página web con un descuento del 50%, por lo que serán tuyas por tan solo 19,99 euros.