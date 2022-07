Stradivarius tiene el vestido de periódico de Carrie Bradshaw

Nos situamos en contexto Nueva York y una cita entre Mr Big y Carrie Bradshaw. En esta velado que no te vamos a desvelar por si aún no has visto la serie el personaje interpretado por Sara Jessica Parker luce un vestido con estampado de papel de periódico diseñado por John Galliano para Dior. Un diseño que ahora mismo ya es historia de la moda. Y en Stradivarius hemos encontrado uno muy parecido.

En el mes de febrero Zara lanzó su propia versión de este vestido el cual se agoto en muy poco tiempo convirtiéndose prácticamente en un objeto de coleccionista. Ahora Stradivarius ha lanzado su propia versión y seguramente este diseño al igual que el de Zara vuele en muy poco tiempo de las estanterías y de la web.

La versión de Stradivarius de este vestido de periódico que lucia Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York sigue la línea original, cumpliendo con todos los detalles. Desde los tirantes, el escote lencero ligeramente drapeado, aunque no lleva la espalda abierta ni el volante, pero si ese largo por encima de la rodilla, de corte minimal, que favorece mucho, y con ese estampado de periódico perfectamente encajado en este vestido mítico de la televisión.

Todas las fans de la serie estamos absolutamente fascinadas con esta nueva prenda de Stradivarius y lo mejor es que contra todo pronóstico y sabiendo la legión de fans que tiene la serie podríamos pensar que tiene un precio un poco elevado pero muy lejos de la realidad. Ya que este vestidazo cuesta tan sólo 19.99 euros.

Y es que si ya después de la vuelta de la serie no lográbamos pasar página ahora de la mano de Stradivarius podremos creernos que estamos viviendo una cita con Mr Big en Nueva York aunque realmente estemos en Madrid tomando un vino con nuestras amigas de confianza que tampoco es un mal plan.