El vestido de Zara que hubiera enamorado a Carrie Bradshaw

Hace muchos años que finalizo Sexo en Nueva pero a ninguno de los fans de está serie no se nos olvidan los looks de todas las protagonistas que a día de hoy son ya iconos de la moda para muchas generaciones. Los estilismo que lucían por las calles de Nueva York Carrie, Charlotte, Samantha y Miranda fueron evolucionando con sus respectivas personalidades, ahora con la vuelta de la moda de los años 2000 sus looks se han vuelto más de actualidad que nunca. Y Zara tiene un vestido de invitada que lo demuestra.

Si no has visto la serie completa puede que te choque pero para las que la hemos visto entera ( y varias veces) este modelo que hemos encontrado entre las novedades de Zara ,un vestido de invitada midi bien podría ser perfectamente uno de los vestidos de Carrie Bradshaw en la quinta o la sexta temporada de la serie.

Y es que aunque todas estemos ya con el mood de rebajas este tipo de piezas de nueva colección hacen que las vista y la cartera se nos vaya en ellas. Y es que con este vestido serás la mejor vestida de tu próxima boda sin ningún tipo de duda. De color rosa, largo midi y corte evassè, con escote corazón y tirantes finos ajustables. Tiene además un tejido elástico tipo nido de abeja en espalda, lo que hace a este vestido de Zara simplemente perfecto.

Este tono de rosa realza el bronceado una barbaridad algo que es otro puntazo combinaciones hay miles si eres más clásica unas sandalias de tacón doradas y un bolso sencillo son una opción increíble. También puedes apostar todo al rosa como nos sugieren desde Zara o atreverte un poco más y combinar este vestido con unas sandalias en color verde una combinación super top esta temporada.

Por ahora sigue disponible en todas las tallas, desde la XS a la XXL, pero con el precio que tiene no va a tardar en volar y es que solo cuesta 29,95 euros.