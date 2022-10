Stradivarius tiene las zapatillas más cómodas estilo retro de esta temporada

No importa la edad que tengas, ni como sea tu estilo, las zapatillas deportivas son ese básico imprescindible que tiene cabida en todo tipo de looks. Por esta razón, pocas son las personas que no tienen, al menos, un par en su vestidor, más teniendo en cuenta que, con el auge de la moda athleisure, las zapatillas pueden formar parte de un atuendo que requiera cierta formalidad y ser el perfecto aliado para todo tipo de ocasiones y planes, ya sea ir a la oficina o una jornada de shopping.

En este sentido, lo que prima es la comodidad y la libertad de movimientos que nos ofrece este tipo de calzado. Aunque cueste creerlo, no todas las zapatillas son igual de confortables y la clave está en encontrar las que se ajusten perfectamente a nuestro pie, al mismo tiempo que sean acordes a nuestros gustos y nos aporten ese toque de sofisticación y personalidad que necesita cualquier outfit. ¿Lo ideal? Ir en busca de modelos que reúnan estos atributos en firmas como Stradivarius.

Hemos encontrado el modelo retro, ese que nunca pasa de moda por icónico que parezca. A pesar de que a diario el fashion system nos sorprende con nuevas prendas rompedoras, en nuestro armario siempre hay espacio para los grandes hits de ayer (y siempre). Es más, en muchísimas ocasiones podemos combinar estas piezas con las más vanguardistas y crear combinaciones absolutamente icónicas.

Zapatillas retro de Stradivarius

Estas deportivas, son una versión de estilo vintage por los distintos refuerzos que tiene, las perforaciones, los cordones básicos a juego y la forma tan clásica que tiene. Además, al estar diseñada en una paleta de tonos marrones y beige, el efecto ‘mirada al pasado’ es mayor. Cómo nos gustan los colores tierra en general y especialmente en unas zapatillas para conseguir ese toque elegante cuando vestimos en clave sport.

No lo pienses más y antes de que se agoten y las tenga todo el mundo menos tú, ficha este fabuloso modelo que, a buen seguro, resolverá cualquier problema estilístico que tengas por difícil que sea y pueden ser el calzado por el que te decantes para tu día a día creando estilismos únicos de forma rápida y sencilla.

Lo mejor, su precio. Al hecho de ser cómodas, básicas, atemporales y, por lo tanto, ideales para cualquier look se suma que tienen un coste más que asequible. Stradivarius tiene a la venta estas zapatillas deportivas de los números 35 al 41 y pueden ser tuyas por solamente 20 euros.