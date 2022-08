La opción más saludable para sustituir el almuerzo o la merienda existe y está en Mercadona

En lo referente a una alimentación saludable, son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta. Más allá del ejercicio físico y de un estilo de vida saludable, precisamente la alimentación es uno de los campos en los que debemos tener más cuidado. Por suerte, plataformas como Mercadona nos hacen la labor un poco más fácil, ya que cuenta con un gran abanico de productos de este tipo.

No obstante, existe alguna creencia falsa en torno a este tipo de alimentación. Entre otras, muchas personas creen que la dieta es sinónimo de pasar hambre. No obstante, la realidad es bien diferente, ya que podemos comer tanto como estemos acostumbrados, siempre y cuando cuidemos qué comemos y qué no.

De hecho, podemos hacer la misma cantidad de comidas al día. Una persona que acostumbre a hacer cinco comidas al día, incluyendo la merienda y el almuerzo, no tiene la necesidad de eliminar estas dos últimas si se encuentra a dieta, sino adaptarlas a un tipo de alimentación más saludable. Y el ejemplo perfecto de ello es este producto de Mercadona del que os vamos a hablar hoy.

El complemento perfecto para saciar el hambre entre horas

Y es que son muchos los elementos con los que podemos complementar estas dos comidas: piezas de fruta, zumos, batidos proteicos… Sin embargo, los más golosos también cuentan con su propio nicho para picar entre horas aun estando a dieta en Mercadona: las barritas energéticas Belladieta que encontramos en los lineales de la cadena valenciana, producidos por la marca Enervit.

Las barritas Belladieta de chocolate y chocolate con leche, disponibles en Mercadona.

Se trata de un producto disponible en dos sabores: chocolate negro y chocolate con leche, ambas con sabor a avena. Pero no estamos hablando de un simple aperitivo, sino que estas barritas están pensadas para actuar como un sustituto de nuestras comidas. Así lo especifica la propia marca, indicando que una de estas barritas sustituye un tentempié, como por ejemplo el almuerzo, y dos son capaces de darnos el aporte energético de un desayuno o una comida.

Y es que sus valores nutricionales revelan que cada barrita tiene un aporte energético de 116 calorías. No obstante, otros de sus valores son mucho más altos. Por ejemplo, son ricas en proteínas y fibra, pero más allá de eso, supone un aporte de diversos tipos de vitamina a nuestro cuerpo, y otros aspectos beneficiosos como calcio o fósforo.

Un producto con el que se evidencia una vez más el poderío del catálogo de la cadena valenciana, que ya cuenta incluso con elementos capaces de sustituir una comida al completo, de la mano de estas barritas, que se pueden encontrar en los lineales de Mercadona en paquetes de cuatro unidades por 3,10 euros.