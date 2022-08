La tableta de chocolate de Mercadona perfecta para compaginar con cualquier dieta

Desde hace años, Mercadona lleva varios años destacando en lo referente al sector de la alimentación, entre otros muchos motivos, por adaptarse de forma constante a las necesidades de sus clientes. Clientes con todo tipo de gustos y necesidades alimenticias respecto a los cuales puede encontrar un enorme abanico de posibilidades en el supermercado de Juan Roig.

Uno de los aspectos que más buscan algunos clientes a la hora de conformar su carrito de la compra es la apuesta por una alimentación saludable, repleta de alimentos que sean adaptables a todo tipo de dieta. Algo que no solo atañe a la comida puramente dietética, sino que se trata de algo que se extiende a todo tipo de alimentos.

Y es que las dietas no son tan excluyentes como la mayoría de personas piensan. El hecho de estar cumpliendo una dieta caracterizada por un déficit calórico no implica que no se puedan consumir algunos alimentos concretos. El ejemplo de ello es el producto de Mercadona del que os hablaremos hoy, una de las alternativas idóneas para los más golosos.

El chocolate más saludable de Mercadona

Y es que son muchas las personas que piensan que, para llevar a cabo cualquier tipo de dieta, alimentos como el chocolate tienen que desaparecer de forma absoluta de su dieta. Pero la realidad dista bastante de ser así, tal y como demuestra el chocolate negro con un 99% de cacao con el que podemos toparnos en los lineales de Mercadona.

El chocolate negro con un 99% de cacao de Hacendado, disponible en Mercadona.

Un producto de Hacendado que es precisamente la excepción que rompe la regla. Y es que es sabido por todos que el chocolate negro es ampliamente saludable para nuestro sistema, con unas ventajas entre las que se encuentran que es bueno para regular la presión arterial, estimula nuestro sistema nervioso central y, además, es un afrodisiaco natural.

Pero si existe un factor que haga altamente recomendable este alimento es que genera una enorme sensación de saciedad. Esto se traduce en que gracias a este chocolate, la necesidad imperiosa de picar entre horas desaparecerá de nuestras vidas, por lo que tendremos un control muchísimo mayor sobre todo lo relativo a nuestra dieta.

Entre los ingredientes que conforman esta tableta de chocolate podemos toparnos con la pasta de cacao, cacao en polvo y manteca de cacao, presente en un 99%, lo cual eleva aún más su valor saludable. Precisamente el hecho de que cuenta con tan pocos ingredientes y ningún aditivo es el que hace que este chocolate sea tan saludable.

Un producto que se ubica entre uno de nuestros mejores aliados a la hora de controlar el hambre de entre todos los que podemos encontrar en Mercadona. Un chocolate con el que nos toparemos en los lineales de la cadena valenciana en tabletas de 100 gramos por un precio de tan solo 1,50 euros.