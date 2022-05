Los tacones de Guess con los que triunfar está temporada

La marca estadounidense Guess es una de las marcas más deseadas por muchas mujeres sus diseños únicos super reconocibles. Unos zapatos que amortizarás al 100% ya que te valen para una boda para trabajar y hasta con vaqueros.

Este tacón de glitter es capaz de levantarte el look más sencillo un tacón que realmente es un básico porque te salvará de cualquier ocasión. Con un tacón de 13,5 centímetros que simplemente es de infarto y que además es super cómodo gracias a la plataforma delantera de 3,5 centímetros. Cuenta con un cierre con correa en el tobillo y punta redonda. Las bandas frontales son cruzadas y el color tira a un beige plateado. Aunque la plantilla es de cuero la suela es completamente de goma. El precio de estos zapatos en stock en todas las tallas comprendidas entre la 36 hasta 41 es de 170 euros.

Una apuesta un poco más arriesgada es este modelo de animal print. Tiene un tacón más accesible de 10,5 centímetros. Pese a estar hechas con material sintético tienen un bonito estampado efecto serpiente, con tiras cruzadas muy elegantes en la parte delantera. Este taconazo de Guess tiene plantilla de cuero con el logotipo de Guess. En cuanto a su diseño este zapato tiene punta redonda y cierre con correa. Esta disponible en tallas desde la 36 hasta la 41 y su precio es de 145 euros.

Otra opción es una sandalia que será la protagonista de cualquier look. Estas sandalias de Guess con la punta cuadrada también aportan un estilo más clásico al look. Son de cuero y tienen una aplicación de estrás, que no es más que una pedrería brillante plateada que viste mucho la sandalia. El tacón es de punta fina con 10 centímetros de altura, se cierran con cremallera en el talón. La suela, al igual que el calzado anterior, está fabricada con goma. Tienen un precio de 170 euros.

Un capricho perfecto para ti o para regalar.