El fichaje de la feria: las sandalias de tacón cómodo de Eugenia Martínez de Irujo

El comienzo de la feria de abril ya ha traído los mejores y también los peores looks de las celebrities pero dentro de los aciertos y los errores de vestimenta, los zapatos de Eugenia Martínez de Irujo son un acierto. Además de su diseño la clave de estos zapatos de tacón son su comodidad.

Da igual que los quieras para otras ferias, bodas, bautizos, graduaciones o ir a por el pan, porque con lo cómodos que son podrás hacer todo sin tener luego dolor de pies. En concreto los zapatos son el modelo Bianca de piel lisa de Yves Sains Laurent, con tiras cruzadas y anudadas en la parte delantera, con una plataforma y un tacón de vértigo que estilizan sus piernas y añaden varios centímetros a su altura original.

Unos zapatos que son una inversión y con un precio de 695 euros por lo que aunque sean unos zapatos increíbles su precio echa un poco para atrás. Pero tenemos su versión low cost, unas sandalias beis de tacón con plataforma y diseño anudado de Asos Design, que sólo cuestan 42,99 euros. Con un precio mucho más asequible estas sandalias son muy parecidas a las de la aristócrata.

En cuanto al resto de look de Eugenia Martínez de Irujo un look muy primaveral, combinando una falda verde asimétrica ajustada en el talle y de corte midi con una blusa azul marino con cuello cuadrado y manga corta abulonada. Ambas piezas son de una de sus diseñadoras preferidas y a la que nos tiene muy acostumbrados, Inés Domecq, de su colección The IQ Collection.

Eugenia con su estilo tan característico ha acompañado este look tan elegante con un bolso de mano de rafia que iba entretejido con el mismo material que el de su sombrero plano con cierto aire de estilo cordobés del mismo color. Un look con un toque muy flamenco tan propio de la feria de Sevilla sin tener que llevar traje de gitana.