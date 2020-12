Tienda de Navidad de Amazon: estas son las mejores ideas para amigos invisibles

18 de diciembre de 2020 (15:00 CET)

Una de las tradiciones que ni el coronavirus ha podido romper es la del amigo invisible navideño. Esta es la mejor opción para ahorrar dinero en las fiestas y, en vez de comprar regalos para toda la familia o para todos los amigos, con uno es suficiente.

Pero no siempre es fácil dar en el clavo. Este juego exige encontrar un obsequio que se ajuste a unos límites económicos y que, a la vez, como no, conquiste a la persona que el azar te ha designado. Por ello, la tienda de Amazon ofrece infinidad de ideas para regalos con grandes descuentos. He aquí una lista:

Altavoz inteligente Echo Dot

Para los amantes de las nuevas tecnologías, el altavoz inteligente de Amazon Echo Dot es la mejor opción. Viene con un diseño con acabado en tela que se ajusta perfectamente a cualquier espacio pequeño. Este producto es capaz de controlar la música con la voz y reproduce en streaming canciones en Amazon Music, Spotify, TuneIn y otros servicios.

Y lo mejor de todo: está rebajado al 50%. Su coste real es de 49,99 euros, pero actualmente Amazon lo vende por 24,99. Este altavoz está diseñado para ayudarte: puedes pedirle a Alexa que reproduzca música, responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

Reloj Inteligente Impermeable

Otra de las opciones es el LIFEBEE Smartwatch. Se trata de un reloj inteligente impermeable que puede servir para hombres, mujeres y niños. Su precio es de 33,99 euros, frente a los 49,99 que vale sin rebajas.

Este reloj ofrece una excelente calidad de imagen. Su diseño de operación de pantalla táctil completa le brinda una mejor experiencia de usuario. Además, el rastreador de ejercicios cuenta con múltiples funciones: 9 modos deporte, monitor de frecuencia cardíaca, monitor de sueño, control de música, notificación de llamadas/SMS/mensajes y otras funciones para satisfacer sus necesidades

Pulsera de actividad inteligente impermeable

En línea con los regalos anteriores, otra idea que ofrece Amazon -un poco más barata- es la pulsera de actividad inteligente impermeable AGPTEK. Por un coste de 21,99 euros, este producto sirve de podómetro y de monitor de ritmo cardíaco y sueño. Además, lleva incorporada un GPS y puede conectarse con el teléfono móvil para que notifique los mensajes.

Gracias a su resistencia al agua, no necesita quitarse el reloj para nada. También es compatible con varios modos deportivos como correr, caminar, sentadillas, etc. y permite fijar un objetivo, monitorizando su estado deportivo

Calentadores de Manos Recargables

Para los más frioleros este invierno es duro. Las autoridades recomiendan que las reuniones sociales se produzcan al aire libre y en muchas comunidades la hostelería solo ofrece servicio de terraza. Por eso unos calentadores de manos recargables nunca vienen mal.

Por 23,99 euros podrás regalar calefacción duradera hasta por siete horas. Este también es un artículo ideal para ir a esquiar, a hacer snowboard, escalar o cualquier actividad en exteriores durante climas fríos.

Se trata de una forma confiable de calentarse que no daña al ambiente y mantiene tibias tus manos. Usa una batería recargable litio-ion 5200mAh con puerto de cargado USB que asegura que durará por más tiempo, logrando que los calentadores de manos de OCOOPA sean tu aliado en defenderte contra el frío.

Un punto a favor es que también puedes usarlos como batería externa para cargar tus dispositivos iPhone y Android cuando no estés en casa.

Pack de cervezas artesanas

Y también para entrar en calor, uno de los mejores regalos es un pack de cata de cervezas artesanas. Amazon ofrece 16 referencias con la mejor selección.

Incluye algunas como Pedro Ximenez, Sweet Lager 4,2% alc; Passion Fruit, Creative Fruit Lager 4,5% alc; Río Azul Flora, Dry Hopped Saison 5,5% alc; La Pepa Trigo, Weizenbier 5,7% alc; Albero Pils 5,2% alc; Bosque Nórdico, Creative Ipa Lager 5,8% alc; Albero IPA 5,2% alc; Tormo Pale Ale 5,0% alc. Todas ellas por 39,90 euros.

Además incluye una Río Azul Flora, que recibió la medalla de bronce en Barcelona Beer Challenge 2020 categoría specialty ipa belgian ipa. Y también una Granada Beer Cream Ale, medalla de Oro en Barcelona Beer Challenge 2020 categoría standard american 4,5% alc.

Lego de la mítica cafetería de Friends Central Perk

E independientemente de la edad, cualquier fan de la mítica serie Friends se ilusionará al recibir el lego de Central Perk, un set para construir la cafetería en la que tantos ratos pasaron Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler y Mónica. Incluye siete minifiguritas y es que, además de los protagonistas también está la de Gunther, el camarero locamente enamorado de Rachel.

La cafetería cuenta con la inconfundible zona principal donde se reúnen, con sofá, butaca, 2 sillas y mesa; una zona de servicio con máquina de café para construir, barra, caja registradora, bote de galletas, pizarra con el menú y otros genuinos detalles; un escenario para los conciertos con sofá; sillas y mesas adicionales; tres columnas de color verde.

El área donde se sientan los personajes principales de la serie se puede desmontar para jugar cómodamente. Además, cada minifigura se acompaña de sus propios objetos, inspirados en los que aparecen en la serie para televisión, como el teclado para construir de Ross y los siguientes accesorios: la bandeja y la taza de café de Rachel, la magdalena de Monica, la caja de pizza, la porción de pizza y el “bolso de hombre” de Joey, el portátil de Chandler, la guitarra de Phoebe y la escoba de Gunther