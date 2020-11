Tinder tiene competencia: las 10 mejores aplicaciones gratis para ligar durante el coronavirus

12 de noviembre de 2020 (18:35 CET)

En tiempos de COVID-19 como los que vivimos, es difícil entablar nuevas relaciones sociales. Y no digamos encontrar pareja. Ya no solo por el hecho de tener que llevar la mascarilla todo el día, lo que impide ver en gran medida el rostro de las personas, sino porque con las restricciones en los locales de ocio ya sean cines, discotecas, etc, dificultan el que podamos poner en marcha nuevas amistades y relaciones.

Por ello, aplicaciones como Tinder han cobrado mucho protagonismo en los últimos meses. La aplicación para ligar ha ganado muchos adeptos desde que estalló la pandemia.

No obstante, Tinder no es la única app que ofrece estos servicios. Y la competencia no deja de aumentar. A continuación te listamos otras 10 aplicaciones igual de eficientes que Tinder y en las que puede que encuentres a esa media naranja que no está en la mencionada herramienta.

Las 10 mejores alternativas a Tinder

Happn

Esta app usa la geolocalización para buscarnos pareja. Nos recomienda personas que se han cruzado en nuestro camino hasta un radio de 250 metros. Vamos, que nos buscará personas que conocerlas no implique recorrer kilómetros.

JOYclub.es y Joyce

Esa app llega desde Alemania y es para personas con sexualidad liberal. La comunicad es ya de 3 millones de usuarios y pone en contacto a personas interesadas en el intercambio de parejas.

Sapio

Esta app se aleja de lo convencional, pues no tiene en cuenta tanto el físico como el intelecto. Obliga a responder a más de 300 preguntas para crear el perfil y busca personas afines a la nuestra.

Raya

Esta aplicación no es para cualquiera. Solo pueden entrar personas con muchos seguidores en las redes sociales. Y no basta con eso. Una comisión se encarga de valorar si mereces ser miembro.

Whisper

En esta herramienta no aparecen fotos, sino memes. Y estos se crean a partir de las intimidades. No permite hablar directamente. Solo se puede contestar a las publicaciones.

Adopta un tío

El nombre lo dice todo. En esta app las mujeres se pasean como si estuvieran en un supermercado, ojeando a hombres que esperan en las estanterías. Y ojo, porque si la que lo adquiere o queda satisfecha, lo devuelve a su sitio.

Bumble

La particularidad de esta aplicación es que solo las mujeres pueden dar el paso. La creadora es Whitney Wolfe, una de las fundadoras de Tinder que denunció a su jefe por acoso sexual.

Lovoo

Es gratuita y sigue las premisas de Tinder. Es decir, filtramos por distancia, edad, sexo u otros detalles.

eharmony

Se vende como una app de citas de alta calidad. Y usa hasta 29 categorías para analizar compatibilidades.

Meetic

En esta app puedes elegir parejas a la carta, con filtros que van desde la profesión hasta el color del pelo y de los ojos. Eso sí: la cuota mensual es de 36,99 euros, o 12,90 si pagamos medio año de golpe. Lo puedes probar gratis durante 3 días, y es una de las más fiables del mercado.

Eso sí, no olvidesla mascarilla para acudir a tu cita. Y si quieres llevar algo más glamuroso que las quirúrgicas, puedes adquirir estas en Amazon por solo 10,90 euros. Viene de dos en dos, son reutilizables e incluyen 20 filtros que te protegerán del COVID-19.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es