En un esfuerzo continuo por ofrecer opciones de cuidado de la piel asequibles y de calidad, el tónico facial de Mercadona bajo su línea Facial Clean Deliplus presenta dos variedades: el «tónico facial Vitamina C y Niacinamida» y el «tónico facial Árbol de Té y Prebióticos«. Estos productos están diseñados para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de piel, brindando beneficios específicos y mejorando la experiencia de cuidado facial.

Este lanzamiento de tónicos faciales de Mercadona resalta la continua expansión de la marca en el ámbito del cuidado de la piel, brindando a los consumidores acceso a productos innovadores que se adaptan a diversas necesidades dermatológicas. Estos tónicos no solo prometen una experiencia sensorial placentera gracias a sus atractivos ingredientes y texturas, sino que también reflejan el compromiso de Mercadona con el desarrollo de fórmulas efectivas.

El tónico facial de Mercadona disponible en dos variantes de lo más efectivas

El «Tónico Facial Vitamina C y Niacinamida» se presenta como una opción iluminadora y antioxidante adecuada para todo tipo de pieles. Enriquecido con vitamina C y niacinamida, este tónico no solo proporciona un impulso revitalizante, sino que también trabaja para combatir los radicales libres, favoreciendo una apariencia radiante y saludable.

Su formulación versátil lo convierte en un aliado ideal para aquellos que buscan un tónico que aborde diversas preocupaciones cutáneas, por lo que es perfecto para añadir a cualquier rutina de skincare. Podrás encontrarlo en la sección de cosmética de cualquier Mercadona a un precio de 3,50 euros el envase de 255 ml.

Por otro lado, el «Tónico Facial Árbol de Té y Prebióticos» se destaca como una opción apta para todo tipo de piel, excepto la sensible. La combinación de árbol de té y prebióticos confiere propiedades purificantes y equilibrantes, ofreciendo una solución eficaz para aquellos con piel propensa a imperfecciones.

Este tónico refrescante promete revitalizar la piel, proporcionando un impulso de frescura que complementa perfectamente una rutina de cuidado diario. Es una buena opción para añadir a tu rutina, aunque debes tener en cuenta que no es lo más recomendado si tienes la piel sensible. Podrás encontrarlo en la sección de cosmética de cualquier Mercadona a un precio de 3,50 euros.

Ambos tónicos están disponibles en presentaciones prácticas, es recomendable su aplicación diaria tanto en mañana como en noche después de la limpieza del rostro y aplicando el producto con la ayuda de un algodón sobre el rostro, el cuello y el escote, evitando el contacto con el contorno de los ojos y enjuagando la zona con abundante agua en caso de contacto directo.

Los clientes pueden acceder a estos productos a través de la plataforma en línea de Mercadona, donde la marca continúa consolidándose como una opción líder en el mercado de cuidado personal. Con estas incorporaciones, la cadena valenciana reafirma su compromiso de ofrecer soluciones efectivas y asequibles para el cuidado de la piel, proporcionando a los consumidores una experiencia completa y satisfactoria.