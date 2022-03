El top denim con forma de corazón más original de Bershka para crear tus ‘outfits’ más rompedores

Salir de nuestra zona de confort es complicado en muchos aspectos de nuestra vida, incluida la moda. Apostar por looks fuera de lo que para nosotros sería lo convencional, no es para nada tarea fácil e incluso nos puede hacer sentir incómodos. Sin embargo, puede llegar a ser todo un acierto y podemos descubrir looks de lo más rompedores que nunca antes nos habríamos planteado ponernos.

Desde ropa de colores llamativos hasta escotes de escándalo o vaqueros muy ajustados, todo lo que vaya fuera de nuestro estilo suele asustar, pero también puede ser lo que marque la diferencia. En esta línea, hemos encontrado un top de Bershka muy original que seguro que se sale de todo lo que conlleva tu zona de confort, pero que te puede ayudar a formar los outfits más rompedores.

El top denim con el estilo más original de las nuevas colecciones de Bershka

Se trata de un top corto de tejido denim con tirantes finos. La particularidad de esta prenda está en su forma en la parte delantera, donde encontramos un corazón que forma el escote además de dar un toque diferente y nunca visto a la prenda. En la parte trasera la parte del top es más fina y los tirantes se cruzan en una espalda totalmente abierta dando un estilo muy bonito y sugerente.

Está confeccionado con un 100% de algodón, por lo que es una tela resistente, cómoda y duradera. Es la prenda perfecta para esta temporada primavera-verano y te ayudará a apostar por un estilo diferente, llamativo y muy original. Añadir esta prenda a tu armario puede ser todo un acierto y el toque final que necesitas para un diseño de outfit de lo más rompedor.

Si quieres hacerte con este top denim con forma de corazón, podrás encontrarlo en cualquier tienda física de Bershka o también en su página web en todas las tallas. Está disponible en color azul claro en tallas desde la XXS a la L, para que puedas escoger la que mejor se ajuste a ti. Está disponible por 25,99€ en sus nuevas colecciones.

Otras prendas interesantes de Bershka: