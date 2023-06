El top de Prada de Margot Robit: ¡lo encontramos parecido en las rebajas de Guess!

La actriz Margot Robbie siempre marca tendencia. Su belleza y su elegancia deja sin palabras a sus fans, que están deseando verla actuar en la nueva película de Barbie, la cual se estrenará el próximo 21 de julio. La gira de prensa de la película ya ha empezado y la actriz no duda en meterse en el papel de barbie, incluso fuera de rodaje. Sorprendió a todos con un total look rosa a juego con el actor Ryan Gosling (Ken), que posó junto a ella.

La actriz lució un crop top de cuadros vichy con detalle negro de Prada de 890 euros, junto con una falda del mismo estampado, pertenecientes a un conjunto, que combinó con unos tacones de Christian Louboutin. La actriz publicó recientemente en sus redes sociales un post con este outfit al más puro estilo Barbie y ha acumulado miles de likes.

Guess tiene rebajado el top de Margot Robbie con el que te sentirás como barbie

Es probable que te hayas enamorado del top de Prada, como nos ha pasado a nosotros. Por suerte, Guess ofrece una alternativa asequible y no exenta de estilo que te hará vibrar en cualquier situación. Hemos estado rápidos y hemos encontrado un top muy parecido en las rebajas de Guess al que no te podrás resistir.

Se trata de un top estilo corsé de estampado vichy ceñido con el que te sentirás toda una Barbie. La calidad es increíble y se pueden apreciar los cuidados detalles en su confección. Podrás ponerte en la piel de una auténtica estrella de cine sin tener que gastar una fortuna. Su precio, con una rebaja del 30% es de 56 euros. Además, también tienes la opción de hacerte con la falda y la chaqueta a juego, ambas rebajadas.

No te olvides de combinar este precioso top con accesorios elegantes para completar este look tan especial inspirado en barbie. Por ejemplo, una gargantilla o unos pendientes bonitos que acaparen la atención de todos, pero que no te hagan perder la esencia de tu muñeca favorita. Si no sabes con qué calzado puedes completar tu look barbie puedes añadirle estas sandalias negras de MaryPaz.

Os traemos el top corsé con estampado vichy parecido al de Margot Robbie. Foto: Guess

Si quieres causar sensación en cualquier evento o fiesta este verano, así cómo si necesitas un look más sofisticado, como el de la muñeca más famosa de la historia, aprovecha las rebajas de Guess y no dejes escapar este crop top, que se convertirá en una prenda única en tu fondo de armario.

