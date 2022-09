Un total look ideal esta temporada: blazer y pantalón

Aunque todavía no hemos guardado las sandalias, nuestra mente ya está puesta en el otoño. Y si hay una prenda protagonista a partir del 23 de septiembre, fecha en la que oficialmente inauguramos la nueva temporada, esa es la chaqueta.

Todas tenemos claro cuál es el uniforme de entretiempo para ir a la oficina, el que nunca falla y que siempre nos ponemos sabiendo que es un acierto: blazer oversize y pantalón. Y es que esta temporada la tendencia de la blazer en todos sus cortes, colores y estampados llega pisando más fuerte que nunca para este otoño 2022.

Esta pieza te ayudará a plantar cara al inicio del frío sin renuncia a la elegancia, la blazer es el salvavidas al que todas recurrimos en esta temporada. Podemos ir súper sencillas, con unos vaquero y una blusa, que este tipo de chaqueta nos asegura estar siempre bien vestidas. Como les damos tanto uso, podemos tener varios modelos en nuestro armario porque amortizaremos la inversión. Por tanto, te proponemos una selección de americanas y pantalón que no podrán faltar en tus outfits de trabajo.

Un clásico: traje negro

Blazer negra y pantalón a juego es un look total black con el que no vamos a fallar, sabemos que es un acierto. Puedes encontrar ambas prendas en Zara, la parte superior a 59,95 euros y la parte inferior en el mismo tejido por tan solo 29,95 euros. Un conjunto que podrás combinarlo con lo que se te ocurra: camisa, jersey, blusa…¿Y en los pies? No te preocupes dependerá del día pero cualquier calzado le sirve.

Vuelve el cuero y el estampado pata de gallo

Son dos tejidos que si no sabemos combinar podrían hacernos parecer más mayores y que nos echen más años encima. Lo ideal para combinar una blazer estampada de pata de gallo es añadir complementos actuales. Puedes conseguir ambas prendas en Mango (blazer, 69,99; pantalón, 39,99).

¡A todo color!

No hace falta que nuestro armario esta temporada se convierta en un arcoíris, pero sí podemos dar un poco de luz a esas prendas de invierno de colores neutros. Puedes añadir una blazer de color a cualquier look blanco o negro que se te ocurra. Súmate a la tendencia con esta blazer de Zara color mandarina por tan solo 49,95 euros y si te atreves, no te pierdas el pantalón a juego por tan solo 29,95 euros.

Las tendencias unidas

La tendencia cropped y los pantalones de cargo se han colado en la oficina en forma de traje. Puede parecer una elección arriesgada, pero la clave está en lucir una blazer corta con una prenda formal debajo. En Stradivarius podemos encontrar estas dos tendencias unidas, la blazer a 29,99 euros y el pantalón de cargo con raya diplomática a juego por tan solo 27,99 euros.