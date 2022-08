El total look de Lefties con un buen precio que será tu uniforme de verano

Hay looks que son ideales para cientos de circunstancias y esos son los looks a partir de básicos. En Lefties hemos fichado las prendas más versátiles para este verano a un precio increíble. Te sacarán de más de un apuro.

Para ese look básico y todo terreno hemos fichado en la web de Lefties un top de cuello redondo y manga sisa, que está confeccionado en un cómodo tejido de punto fluido. Un top súper versátil e ideal para combinar con faldas, short y hasta con pantalones de traje para ir a la oficina. Este top es una de esas prendas que pegan con todo y les das mucho uso. Esta disponible en un tono gris tostado y en un tono teja. Su precio es de tan solo 6.99 euros.

Otro básico con el que conjuntarlo y que no puede faltar en tu armario son unos pantalones de tiro alto. Un short con pinzas de tiro alto y está disponible en cuatro colores negro, blanco, azul y naranja claro. Tiene cierre frontal con cremallera y botón metálico. Su precio es de 12.99 euros y algunos colores empiezan a quedarse sin tallas.

Otra prenda que no puedes perder de vista en verano es un buen capazo. En Lefties hemos encontrado un bolso combinado de rafia y detalles de efecto piel. Tiene cierre de cremallera a tono, doble asa de mano y correa extraíble tipo bandolera. Esta disponible en tres colores la piel blanco, marrón y un tono verde que no puede estar más de moda está temporada y que le dará ese toque de tendencia. Su precio es de 15.99 euros.

Como guinda final a este look no puede faltar un calzado cómodo y como no versátil. En Lefties hemos fichado un zapato tipo sandalia para mujer en yute, con un diseño ideal para tu día a día, tira ancha en parte delantera y suela de goma. Con un precio de 17.99 euros.