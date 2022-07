Las últimas rebajas de Bimba y Lola tienen todos los básicos del verano

El verano está para disfrutarlo, y mejor si lo hacemos sin gastar mucho y ahorrando unos euros en esos accesorios o prendas que necesitamos sin renunciar a la calidad. Y todo eso lo tenemos en las últimas rebajas de Bimba y Lola.

La primer opción que te proponemos es una toalla con logo circular en relieve en color lima. Con unas medidas aproximadas de 100 x 160 cm, la opción ideal para ir a la playa o a la piscina con un diseño sencillo pero súper chic. Además de en lima esta toalla también está disponible en otros tonos como azul, morado o coral. Con un descuento del 20% se queda en 38 euros.

Lo que tampoco puede faltar en tu maleta de vacaciones es un buen bikini que como ya sabemos al final lo barato y no sería la primera vez que compramos un bikini muy barato y acaba destrozo en dos días entre el cloro y el agua del mar. El top del biquini con escote redondo y tirantes elásticos fijos en color rojo y personalizado con el logo Bimba y Lola transparente en un lateral. La braga del biquini en color rojo y forro a tono. Con un 30% de descuento se queda en 38 euros el top y la braguita con el mismo precio.

Otra cosa que no puede faltar en nuestra maleta son estás sandalia plana con tiras tubulares de nylon con animal Print acuarela en color naranja. Con una etiqueta verde «I love BIMBA Y LOLA» y suela personalizada. Ya se han agotado varias tallas y no nos extraña es que estas sandalias son ideales y no entendemos como han aguantado tanto en las rebajas. Su precio con el descuento del 40% se queda en 45 euros.

Todavía podemos sacarle mucho jugo a las rebajas de Bimba y Lola y es que sorprendentemente siguen estando disponibles muchas piezas que son increíbles.