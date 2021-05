¿Cuántas veces has estado en casa o en otro sitio y has necesitado un mechero para encender un cigarrillo o cualquier otra tarea? Pues bien, si te ha ocurrido, debes saber que gracias a los mecheros USB recargable que podrás conectar a cualquier fuente de alimentación que funcione con esta conexión, ya sea un enchufe normal, una batería portátil o un ordenador.

Un mechero USB funciona sin gas y no emite llama. Es decir, no se consume. Y tampoco contamina. Además, no se ve afectado por el viento. Los puedes encontrar en Amazon (8,99 euros) o en Carrefour (8,90 euros.)

El mechero USB no contamina

Lo único que necesitarás es tenerlo cargado o algo a lo que conectarlo. Es muy útil para tener en casa, llevártelo por la calle o como recurso cuando te vas de vacaciones o haces alguna salida a una casa rural.

Mechero USB sin llama, en Amazon

Este mechero USB cuenta con un diseño elegante y refinado y es de baja potencia. Dispone de función de apagado automático tras 15 segundos. Y podrás llevarlo tranquilamente en el avión.

Mechero USB de Carrefour

Está disponible en colores blanco y negro. Y sus dimensiones son de 82 x 27 x14 mm, con lo que no será una molestia a la hora de llevarlo encima.

Horas de autonomía y uso indefinido por unos 9 euros

Para cargarlos al completo necesitarás entre media hora y 2 horas y a cambio obtendrás días de uso con una sola carga.

Lo que sí deberás tener en cuenta es que no debes exponerlo a temperaturas superiores a los 45 grados. Además, se puede dañar si entra en contacto con el agua o se golpea.

Por último, el precio de estos mecheros parte de unos 9 euros dependiendo del tamaño y capacidad. Por ese precio te olvidarás para siempre de los mecheros convencionales.

