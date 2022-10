El vestido blanco acolchado de Zara que arrasa entre las influencers

Es temporada de vestidos acolchados y el cuerpo lo sabe, y Zara, como firma de cabecera de miles de españolas, es conocedora del dato y ha decidido crear el diseño más novedoso del mercado. Como era de esperar, lo ha conseguido, y no solo eso, sino que además ese nuevo modelo se ha posicionado como una de sus nuevas piezas más virales y en uno de sus mayores éxitos de venta. Sí, lo de la marca de Marta Ortega es de otro planeta, lo sabemos, pero no tanto como el nuevo vestido que ha conquistado a sus seguidoras.

En cuanto empiezan a bajar las temperaturas sentimos la necesidad -o más bien el deseo- de volver a lucir esas prendas abrigadas que cuentan con un plus de elegancia y sofisticación. Los vestidos acolchados, en particular, suelen ser una de las prendas más destacadas del otoño/invierno por ser tan funcionales y a la vez tan femeninos. Con solo lucirlos, ya está elaborado el look, sin complicaciones ni quebraderos de cabeza.

¡Atención, Zara lovers! Tenemos súper fichaje. Hemos visto a Rocío Osorno, que siempre nos resulta de inspiración, con esta prenda de Zara tan ideal, y ha demostrado que este vestido es súper versátil. Apuesta por un look con el binomio de color que nunca falla, el de blanco y negro. La influencer se lo ha puesto con unas botas altas de Zara y con medias negras. Tan solo ha necesitado esto para elevar este vestido blanco de la firma de Inditex a lo más alto.

Leer más: Los nuevos botines blancos de Lefties son una apuesta segura para esta temporada

Vestido acolchado Zara

Se trata de un vestido acolchado con cuello subido y adornado con dos bolsillos en la parte delantera, detalles que aportan un toque muy especial a una prenda a priori sencilla.

Ya sabes que cada una de las prendas de Zara que muestra Rocío se agotan en cuestión de horas. Si te gusta el vestido, te recomendamos que no te lo pienses mucho porque es muy probable que en breve ya no queden existencias. Ya no solo por lo estiloso que resulta (a la vista está), sino también porque no puede ser más asequible: cuesta 29,95 euros.