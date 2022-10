Este vestido blazer de Zara lo tiene Adara Molinero y está arrasando este otoño

Una vez más los diseñadores de Zara nos crean la prenda que se cuela en nuestro top 10 de favoritos de temporada y el elegido ha sido este maravilloso vestido blazer de tablas, la tendencia que emula el uniforme de tenista, pero en su versión más sofisticada. Ha sido verlo y tener un flechazo por su diseño, su color y las numerosas posibilidades de looks que podemos crear con él.

¿Elegante pero casual? Adara Molinero dice SÍ. Hace unos días, la ganadora de ‘GH VIP 7’ subía a su perfil de Instagram su nuevo corte de pelo, pero a nosotras lo que nos llamó la atención no fue su nuevo look, si no el outfit. Un vestido fiel a su estilo clásico y haciendo gala de su elegancia, la madrileña apostaba por un vestido blazer con tablas gris azulado de Zara. Se trata de una de las tendencias que más vienen pisando fuerte, las prendas tableadas inspiradas en la estética de tenista, el perfecto look en clave sporty pero esta vez elevado con elegancia.

A la última en tendencias de moda y belleza, Adara Molinero añadía unas botas de media caña con suela track al estilismo para hacer frente al entretiempo. Una fuerte apuesta para un look llamativo y repleto de tendencias con el que acapararás todas las miradas.

Vestido blazer tablas de Zara

Lo que más nos gusta de su diseño es que consigue atraparte por su cuerpo de estructura blazer cruzado y su minifalda, lisa por delante, y plisada por detrás. Además, sus mangas largas también le dan ese toque elegante y es perfecto para el entretiempo.

Los vestidos que emulan una americana, al igual que las blazers XL, serán prendas clave durante el otoño/invierno del 2022-2023. Seguro que Adara Molinero le sacará mucho partido a su vestido, que además es especialmente favorecedor ya que ilumina el rostro por su color. Está disponible en Zara desde la talla XS hasta la XXL y vale 49,95 euros.