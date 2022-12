El vestido corto estampado de Mango Outlet que sienta genial a las chicas curvy

Cuando vamos de compras muchas veces tendemos a dar vueltas por diferentes cadenas de ropa convencionales sin encontrar nada que realmente llegue a convencernos. Solemos fijarnos tanto en ropa básica como en esa para ocasiones más especiales, pero puede que ninguna nos siente tan bien como nos gustaría y Mango tiene la solución.

Hay prendas que pueden sentarnos como un guante y que no acaben de gustarnos y otras que nos encantan pero no nos quedan tan bien como nos gustaría. Cuando encontramos ese punto intermedio entre algo que nos guste y que además sea muy favorecedor, no podemos evitar emocionarnos y eso es precisamente lo que nos ha pasado con este vestido de Mango.

El vestido estampado de Mango que resalta las curvas de todo tipo de cuerpos

Un vestido que puede convertirse en uno de nuestros mejores aliados dentro de nuestro fondo de armario. No solo sienta genial, sino que además puedes ponértelo en todo tipo de ocasiones. Es compatible tanto con esas salidas informales con amigos como con otros eventos más importantes si lo acompañas del calzado adecuado.

Se trata de un diseño bonito pero sencillo, un vestido en tejido fluido con un diseño corto evasé y cuello en pico de lo más favorecedor. Cuenta con una manga tres cuartos con puños elásticos, muy cómodo especialmente para estaciones de entretiempo o días ni demasiado fríos ni demasiado calurosos.

Tiene detalles de botones decorativos e incorpora un cinturón desmontable que crea ese efecto de afinar tu cintura y resaltar tus curvas. Además cuenta con un forro interior que evita transparencias. Está disponible en un diseño con estampado floral en base rosa muy combinable.

Además, es una prenda que pertenece a la colección Committed de Mango, una iniciativa de la marca para ofrecer prendas confeccionadas con materiales y procesos de producción sostenibles con el medio ambiente. Podrás encontrarla en tallas en la talla XXS o también desde la 1XL hasta la 4XL para chicas curvy ahora con un descuento del 33% por 19,99 euros.