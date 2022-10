El vestido corto de Stradivarius que afina tu cintura por menos de 30 euros

Cuando vamos de compras siempre hay varios factores que nos hacen decantarnos finalmente por una prenda u otra. Dentro de estos factores hay que tener también muy en cuenta nuestro cuerpo y aquello que más nos favorece. Esta opción de Stradivarius, por ejemplo, es ideal para las más bajitas y consigue estilizar tu figura.

Leer más: La falda larga de Stradivarius para añadir a tu fondo de armario y triunfar en cualquier evento

Que una prenda acabe convenciéndonos para llevárnosla a casa no solo depende del precio y del diseño, sino también de nuestros gustos, necesidades y estilo. Más de una vez nos hemos topado con prendas que nos gustaban en diseño pero a la hora de probárnoslas no acababan de convencernos o no nos sentaban como nos imaginábamos.

El vestido camisero de Stradivarius que estiliza tu figura

Si quieres renovar tu fondo de armario y hacerte con un vestido que no solo sienta genial, sino que además estiliza tu figura, especialmente pensado para las más bajitas, Stradivarius tiene la opción perfecta. Es ideal para esta temporada y además queda genial si lo combinas con unas botas altas o botines.

Este vestido de tipo camisero cuenta con un cuello corto de solapa con un escote acabado en pico formado por una hilera de botones que llegan hasta el bajo de la prenda. Es de manga larga con puños abotonados, aunque también se puede llevar remangado, por lo que es una buena opción para otoño.

Uno de los detalles que más llaman la atención de esta prenda es el corset de la cintura con lace up ajustable para que se adhiera de forma correcta a tu cuerpo. Gracias a este detalle, este vestido consigue afinar tu cintura y estilizar tu figura con un toque de lo más favorecedor que nos encanta.

Si quieres añadir esta prenda a tu fondo de armario, está disponible en tiendas físicas de Stradivarius o, si lo prefieres, en su página web. Podrás encontrarlo en color caqui o gris marengo en tallas desde la XS hasta la L para que puedas escoger la que mejor se adapte a ti. Está disponible a un precio de 25,95 euros.