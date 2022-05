El vestido que te salvará el verano si estás embarazada de Massimo Dutti

El embarazo es uno de los mejores momentos en la vida de una mujer, esos meses de espera y preparación ante la llegada de un bebe siempre son muy bonitos. Pero la parte del calor, verano y vestirse puede no ser tan apetitosa. En Massimo Dutti tienes el vestido estilo túnica que te salvará en los días más calurosos.

Este vestido de Massimo Dutti está confeccionado en tejido 100% de ramio, tiene un corte holgado y cierre mediante lazada con cordones. Está disponible en las tallas S,M y L y en dos colores blanco y negro. Su precio es de 79.95.

Tanto en blanco como en negro este vestido vale para casi cualquier ocasión que tengas este verano, vale para una boda por ejemplo no sería la mejor opción pero para el resto, sí. Lo puedes conjuntar con unas cuñas básicas y es el look perfecto para dar un paseo o ir al trabajo. Si no eres de tacones o con el embarazo ya no te apetecen los tacones con unas bambas estilo veja o converse también vas divina. O con unas sandalias estilo romanas. En cuanto a bolsos el mítico bolso de mano veraniego en el que llevas todo y más le va perfecto. Así como con un bolso de rafia.

En Massimo Dutti también tienen otras opciones parecidas a este vestido túnica. Como este vestido que es una evocadora pieza que invita a soñar gracias a su diseño y acabados de alta calidad. Este vestido de Massimo Dutti está confeccionado en tejido 100% lino, un tejido muy fluido. En cuanto al diseño tiene el cuello redondo, cierre mediante botonadura frontal oculta por tapeta y puño abotonado con detalle de tejido a contraste. También cuenta con un bajo con aberturas laterales y forro interior. Esta hecho en Portugal y cuesta 129 euros.

En Massimo Dutti puedes encontrar muchos más vestidos para hacer más llevaderas las altas temperaturas.