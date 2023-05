Este es el vestido de invitada que está arrasando en Mango, ¡no deja de venderse!

La primavera es una de las épocas por excelencia más demandadas para organizar eventos y ceremonias, ya sean cenas, bodas, comuniones e incluso bautizos. La llagada del buen tiempo en conjunto con la renovación de armario que esto supone hace que muchas veces no tengamos claro qué ponernos y cadenas como Mango pueden convertirse en grandes aliados.

Encontrar el outfit adecuado para estas ocasiones tan especiales, no es para nada una tarea sencilla. Son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta y no siempre damos con lo que estamos buscando a un precio asequible. Si buscas calidad, no siempre hace falta recurrir a grandes marcas, podemos encontrar auténticas joyas en las cadenas convencionales.

El vestido corto fruncido de Mango con detalle de flor

Si tienes algún evento planeado para los próximos meses, pero aún no has escogido tu outfit ideal, no está de más ir echando un vistazo a las diferentes opciones que ofrecen las nuevas colecciones de primavera-verano de las marcas más conocidas. Es este proceso, hemos dado con una prenda de Mango que ha conseguido llamar mucho nuestra atención.

Se trata de una prenda muy elegante e innovadora con la que serás sin duda el centro de atención de cualquier evento. Cuenta con un bonito diseño drapeado y asimétrico con un escote tipo palabra de honor con unos tirantes finos de diseño asimétrico que caen sobre uno de los hombros dejando el otro al descubierto.

Tiene un diseño corto, sin cierre y pertenece a la colección de fiestas y ceremonias de Mango. Es una de las prendas más prometedoras de su nueva colección y destaca por el detalle maxi flor en uno de los laterales de la zona delantera de la prenda, que le da un toque diferente y atrevido.

Ha sido confeccionado en un 100% de poliéster utilizando en el proceso poliéster reciclado obtenido a partir de residuos textiles, desechos marinos o botellas de plástico PET. Podrás encontrar esta prenda en un tono beige de lo más combinable en tiendas físicas de Mango o en su página web a un precio de 39,99 euros.