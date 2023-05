El vestido satinado color lima de Mango que está arrasando entre invitadas

La primavera es una de las épocas más populares del año para organizar eventos y ceremonias como pueden ser bodas o comuniones. Es por ello que son muchas las que ya están pensando en buscar outfits elegantes de invitada para esas fechas y en esta ocasión Mango podría ser tu gran aliado.

No es nada sencillo dar con el conjunto perfecto para este tipo de ceremonias y no siempre contamos con un fondo de armario adecuado, por lo que debemos tener también en cuenta complementos y accesorios. No siempre debemos buscar la calidad en las grandes marcas, queda demostrado que las cadenas convencionales cuentan también con auténticas joyas a precios más asequibles.

El vestido satinado de Mango que no deja de venderse para eventos de primavera

La llegada del buen tiempo trae consigo todos esos eventos especiales que siempre suelen fijarse por estas fechas, es por ello que para que no nos pille el toro no está de más echar un vistazo a las diferentes posibilidades que ofrecen las distintas cadenas de ropa y este vestido de Mango puede ser una gran opción a tener en cuenta.

El tejido satinado es siempre uno de los más demandados cuando hablamos de ropa de gala o de invitadas, puesto que viste mucho y es de lo más elegante. Este vestido de Mango cuenta precisamente con un bonito tejido satinado en color verde lima que da un aspecto tan formal como juvenil.

Tiene un diseño recto de corte midi con un bonito escote de cuello drapeado y unos tirantes anchos que se anudan en la parte trasera del cuello. La espalda es abierta con un pronunciado escote adornado por un largo cierre de lazo que cae desde el cuello con un toque diferente y favorecedor.

El vestido satinado de Mango

Si tienes algún evento planeado durante los próximos meses, pero no tienes demasiado claro qué vas a ponerte, tal vez este vestido satinado de Mango sea justo lo que estabas buscando. Está disponible en un bonito tono verde lima en todo tipo de tallas, desde la XS hasta la 4XL a un precio de 59,99 euros.