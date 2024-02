El vestido premamá de H&M ideal incluso después del embarazo

Si elegir los outfits adecuados para ocasiones formales ya es una tarea complicada, para las premamás puede convertirse en toda una odisea, pero este vestido premamá de H&M es ideal para cualquier ocasión. El cuerpo cambia y la ropa que usaban normalmente ya no les sirve, es por ello que durante los meses de embarazo conviene contar para prendas adecuadas para todo tipo de situaciones.

Contar con los mejores outfits para la etapa premamá es importante, pero no siempre es fácil contar con unas prendas adecuadas, con un diseño bonito, de calidad y, ante todo, con la variedad suficiente para planear los conjuntos ideales no solo para esos looks más causal y de uso diario, sino también para eventos especiales.

El vestido premamá de H&M ideal para eventos especiales

Es por ello que este vestido premamá de H&M es una opción ideal para tener en tu armario y no tener que preocuparte por esos compromisos formales en los que no sabes qué ponerte para ir cómoda y elegante. Se trata de un vestido midi de lactancia, de tirantes anchos, con cuello redondo y con un detalle fruncido en la parte delantera, que le da un toque elegante y diferente.

El vestido premamá de lactancia de H&M. Foto: H&M

Tiene cuello redondo y está fabricado con satén, una tela muy ligera y cómoda con la que te sentirás libre y confortable. Está confeccionado con un 100% de poliéster, un material resistente que garantiza duración durante todo el embarazo e incluso después de él y es ideal para la temporada de primavera e incluso para verano.

Su particularidad es que cuenta con un detalle cruzado delante con tiras que se enlazan y anudan en la espalda. Estas tiras pueden apartarse en la zona del escote para poder dar el pecho a tu hijo de forma cómoda. Queda genial con todo tipo de calzado, desde unas zapatillas blancas para un aspecto más casual, hasta unas bonitas sandalias para hacer el conjunto aún más elegante.

Si eres premamá e incluso si acabas de tener un hijo y estás en ese periodo de lactancia y no consigues dar con el vestido ideal para esos eventos especiales o incluso compromisos de trabajo, esta prenda no puede faltar en tu armario. ¡Seguro que te encantará! Podrás adquirirla en cualquier tienda física de H&M o también en su página web tanto en amarillo como en verde ahora con un 40% de descuento, ¡por tan solo 29,99 euros!