El vestido de punto de Zara que combinarás con botas por menos de 30 euros

Si el equilibrio perfecto entre practicidad y estilo se plasmara en la ropa, probablemente sería un vestido de punto. Y es que en la época fría del año no hay prenda más cómoda y versátil. Aunque siempre han estado presentes, su notoriedad ha ido creciendo con los años, sobre todo desde que hace unas temporadas se posicionó como una de las prendas en tendencia de las pasarelas.

A medio camino entre trendy y la atemporal, el vestido de punto se ha convertido en un must have de los armarios invernales y uno de los favoritos de las expertas en moda para crear un look perfecto sin necesidad de complicaciones. Por eso, el punto ha mostrado todo su potencial y ahora nos damos cuenta de que este otoño, un mini vestido como el que lleva Zara en su nueva temporada es todo lo que necesitamos con unas botas.

Vestido mini de punto Zara

Con un perfecto diseño mini que luce tus piernas, este vestido se ha ganado el puesto del vestido más codiciado de las grandes de Inditex. Realmente no hay razón suficiente para eso, porque aparte del color crudo súper elegante, y lo bien que se ve estos meses de otoño, tiene un un patrón de manga larga que termina en puños y una costura en la la cintura que es perfecta para ese área y consigue estilizar la figura como si de un conjunto de jersey y falda de talle alto a juego se tratara.

Es muy difícil, si no imposible, rematar un diseño tan atractivo como este. Te lo aseguramos. Además, tiene las ventajas que hacen de este tipo de prendas un imprescindible absoluto: es cómoda, súper fácil de combinar, bonita y, además, crea un look en tan solo unos segundos.

Porque combinado con unos botines planos -o de tacón-, o incluso con unas botas altas (nosotras preferimos optar por estas últimas) el outfit quedaría más que decidido. Otro de los muchos motivos es su precio de tan solo 29,95 euros.