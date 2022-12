El vestido satinado de Zara que necesitas para lucir brillante sin lentejuelas

Seguro que tú también, como nosotras, buscas el look perfecto para todos esos eventos que nos llegan en diciembre: comidas o cenas de empresa, fiestas con amigos, Nochebuena, Nochevieja y un largo etcétera de ocasiones especiales en las que toca ponerse un outfit a la altura.

Si te has fijado en las opciones que nos ofrecen las firmas low cost en sus colecciones navideñas 2022, te has dado cuenta de que la ropa de lentejuelas es la clara ganadora. Si esta opción te parece muy arriesgada y no quieres llamar mucho la atención con los brillos te traemos una opción similar pero mucho más sutil: este vestido satinado de Zara.

Vestido satinado brillos Zara

Se trata de un vestido midi de escote pico y tirantes finos ajustables, para adaptarlo a tu cuerpo perfectamente y sentirte cómoda. El detalle de aplicación joya en delantero y tejido combinado a tono le aporta este toque festivo que necesitamos para no pecar de básicas. Cuenta con un cierre con cremallera lateral oculta en la costura.

Y es que este tipo de vestidos satinados tienen un ligero brillo, son muy discretos y elegantes, lo que los hace perfectos para los próximos eventos navideños. Este outfit de Zara, que intuimos que será la próxima tendencia plaga de estas navidades que se avecinan, la verdad que nos gusta mucho, creemos que tiene un diseño muy original y favorecedor.

Es un vestido sencillo pero a la vez muy estiloso gracias al detalle de la cinta brillante que lo cruza de lado a lado, para que no tengas que pensar mucho en los complementos, simplemente opta por lo básico. Puedes usarlo tanto para una ocasión especial como para una fiesta en tu discoteca favorita con amigas. A continuación te dejamos el enlace para que lo veas, está disponible en Zara por 39,95 euros.