El vestido de tubo de Zara que podrás llevar como invitada a una boda

Los eventos especiales como las bodas o las comuniones son siempre toda una alegría, pero cuando recibimos esa invitación lo primero que se nos suele pasar por la cabeza es: “¿Y yo qué me pongo?”. Elegir el conjunto ideal no siempre es fácil, y hay muchas ocasiones en las que no podemos tirar de fondo de armario y tenemos que buscar algo nuevo y Zara puede ser la solución a tus problemas.

Leer más: Zara tiene el conjunto perfecto que parece un vestido con el que ir cómoda a tus eventos más especiales

Aunque tendamos a recurrir muchas veces a grandes marcas, en las cadenas convencionales de ropa del país podemos encontrar auténticas joyas. Un ejemplo de ello es este vestido rojo de tubo de Zara que podría ser toda una apuesta con la que arrasar en cualquier evento y a un precio muy asequible para todos.

Arrasarás en bodas y eventos con este vestido de Zara

Se trata de un bonito vestido con escote en forma de corazón y tirantes finos con unos peculiares detalles de aplicación de perlas que le dan un toque elegante y muy glamuroso. Es un vestido tipo tubo por lo que se ciñe perfectamente a la silueta de su portadora resaltando su figura y haciéndolo muy favorecedor.

En la parte delantera cuenta con una sugerente abertura que le da un estilo muy sexy y rompedor. El cierre se encuentra en la parte trasera de la prenda gracias a una cremallera oculta en la costura de una manera muy sutil. Es un vestido bastante sencillo pero muy especial y con una elegancia que sin duda te hará arrasar en cualquier evento.

Está confeccionado con un 88% de poliéster y un 12% de elastano, ese material que le aporta la elasticidad necesaria para poder ceñirse a tu cuerpo de forma perfecta. Está disponible en todas las tallas desde la XS hasta la XL para que puedas escoger la que mejor se adapte a ti y, lo mejor de todo, es que puede ser tuyo por un precio más que asequible. Está disponible con un descuento del 54%, por lo que lo tendrás en tu armario ¡por tan solo 17,99€!