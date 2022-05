Las zapatillas buenas, bonitas y baratas de Primark perfectas para el día a día

Las zapatillas son el básico de armario durante todo el año, si quieres unas nuevas este articulo es para ti porque en Primark tienen unas con las tres BBB. Si bueno, bonito y barato son los principales criterios de estas zapatillas.

Estas zapatillas de Primark combinan estilo y comodidad además son super prácticas y están tiradas de precio, no se le puede pedir mucho más a unas zapatillas. Estas zapatillas tienen un bonito color lila que se lleva muchísimo esta temporada y se complementa con una suela en blanco. Su cierre de cordones y su forma, conseguirán que el pie se ajuste a la perfección. Con estás zapatillas estarás cómoda durante todo el día.

Además de lo bonitas que son estas zapatillas lo mejor de ellas es su precio, sólo cuestan 14 euros. Estas zapatillas son un gran aliado para cualquier mujer todoterreno. Son perfectas para esos días en los que no te sientas en todo el día, gimnasio, niños y las actividades de los niños, el trabajo y un largo sin fin de cosas que hacen que estés todo el día corriendo de un lado para otro.

Si no sabes como combinar unas zapatillas tan versátiles las opciones son muchas. Por ejemplo son perfectas para llevar con vaqueros, una camiseta o una blusa sencilla serian un buen acierto. Otro look también con vaqueros es con una tipica camisa de rallas o lisa también es un buen look.

Como no son una buena opción para ir al gym pero también lo puedes conjuntar con un sencillo vestido veraniego. Las ocasiones para las que puedes usar este modelo de zapatillas de Primark son muchas. Desde para ir a dar un paseo, para una tarde con amigas, ir al supermercado, hacer deporte o para tenerlas de cambio para después de la oficina poder quitarte los tacones y seguir con el día.

Primark tiene muchas opciones de moda siempre en tendencia a un precio muy asequible.