Acierta con las nuevas zapatillas running de Parfois por menos de 20 euros

Al hablar de moda femenina uno de los clichés más grandes es que las mujeres se mueren por bolsos, por los zapatos o por ambos complementos. Estos dos accesorios suelen ser los que siempre nos tientan y no es algo aleatorio, pues juegan un papel fundamental a la hora de elevar un look del notable al sobresaliente. Afortunadamente, no todo se trata de propuestas de lujo, pues hay tiendas que de vez en cuando activan las ofertas para que puedas aprovechar las rebajas de zapatillas deportivas, zapatos de tacón o botas de piel de infarto.

Parfois acaba de rebajar en el mercado las deportivas más increíbles que hemos visto en meses. Destacan por su imagen arrolladora, por su original silueta y por su adecuada combinación de colores en el corte, sentenciamos que estas zapatillas asequibles tienen que ser nuestras.

Obligatorias en cualquier look en clave athleisure, en las últimas décadas las sneakers han ido ganando terreno en todos nuestros atuendos hasta alcanzar el rol de imprescindibles gracias, en gran parte, a su versatilidad y confort de serie. A eso debemos sumar el extra de Parfois: su precio es low cost.

Zapatillas Parfois

Dotadas de una silueta que nos recuerda a las zapatillas de running que este año son lo más en el street style, las sneakers de Parfois destacan por la combinación de materiales y colores en su corte. Caucho para la suela, poliéster para la plantilla interior y cuerpo con paneles de poliéster y otros de poliuretano. Nude, blanco, malva y naranja son los tonos elegidos por el equipo de diseño de la firma para componer su estructura.

Se trata de unas deportivas con la puntera redonda ligeramente levantada, suela a contraste con un acabado dentado dibujando ondas, cierre de cordones de estilo montañero, lengüeta y tirador en la parte trasera. No esperes ni un día más para comprarlas, ahora están por 19,99 euros acude a la tienda de la firma portuguesa antes de que se agoten por completo.