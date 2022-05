Los zapatos de tacón elegantes y cómodos para el verano

Alexandra Pereira está desbancando a Emily en París con su nueva aventura Dubái donde se ha mudado recientemente con su marido. Esa nueva vida aparentemente idílica además de mucha ternura por la llegada del bebe que espera la influencer nos ha traído muchos looks. Los tacones cómodos de tacón perfectos para el día a día, eventos o cualquier ocasión.

Una de las opciones que nos ha dejado la influencer es un conjunto con las sandalias de tacón cómodo de color vainilla con una camisa masculina y unos shorts anchos. En color amarillo la camisa y el calzado uno de los colores más en tendencia esta temporada. Ha completado el look con unas gafas de sol y un bolso de mano azul. Un conjunto a base de básicos que es perfecto para su semana 24 de embarazo por su comodidad o para cualquier mujer sin necesidad de embarazo.

Los zapatos que luce Alexandra Pereira son de la marca By Far, con la punta cuadrada y un adorno de un lazo con dos correas de cuero y un tacón de cinco centímetros. Y con un precio un poco menos apetecible 370 euros. Pero esta no es la única opción y en low cost podemos encontrar otras versiones.

Pero el zapato de tacón más parecido al que luce Alexandra Pereira está en Asos. Y solo por su precio hace que sea mucho más apetecible que el de la maraca By Far . A diferencia del anterior el de Asos cuesta 34.99 euros un precio mucho más al alcance de todos. Un zapato de tacón fino y con punta cuadrada.

Exceptuando el lazito son muy similares y con básicos que todas tenemos en nuestros armarios tendrás un look para pasear por Dubái o para pasar una tarde con amigas.