ZARA arrasa con este conjunto de lino con chaleco que ha enamorado a las influencers

Ya sabemos que los total look están a la orden del día esta temporada de primavera-verano, esos conjuntos completos generalmente formados por dos piezas que combinan a la perfección y que han sido diseñadas para combinarlas. Zara ha sido una de las pioneras y parece que este verano está aprovechando esta tendencia.

Si eres de esos a los que le cuesta combinar la ropa o simplemente odias pasar mucho tiempo delante del armario decidiendo qué te vas a poner, este tipo de conjuntos son la mejor solución para ti. Echa un vistazo a la nueva colección de temporada de Zara y renueva tu fondo de armario. Si ya te enamoró el conjunto de top y pantalón estilo traje, ¡espera a ver este!

Chaleco de lino con cinturón

La parte de arriba de este conjunto es sin duda la parte estrella, y es que nos encanta tanto para combinarlo dentro de este bonito conjunto, como para probar con otras prendas de nuestro fondo de armario. Es elegante y quedará genial incluso con tus vaqueros favoritos.

Se trata de un bonito chaleco confeccionado en un 100% de lino con un forro de 100% algodón. Cuenta con un cuello de solapa y manga sisa, con unos funcionales bolsillos laterales y cinturón con lazada en el mismo tejido. Tiene un forro interior a tono y está disponible en un tono verde a un precio de 59,95 euros.

Pantalón palazzo de lino

Un chaleco tan elegante necesitaba una parte inferior a juego que estuviera a la altura, y Zara ha conseguido ponerse por encima de nuestras expectativas. Para conjuntar con esa parte superior, la cadena se ha decantado por un bonito pantalón tan cómodo como favorecedor.

Se trata de un pantalón confeccionado en un 100% lino de cultivo europeo certificado de gran calidad. Es de tiro alto con una cintura elástica ajustable con cordones. Tiene también unos bolsillos laterales y es de pierna ancha, por lo que sienta genial en todo tipo de cuerpos. Podrás encontrarlo a un precio de 49,95 euros.

Un conjunto en un tono verde claro de lo más combinable que ha conseguido enamorarnos no solo a nosotros, sino también a las influencers más conocidas. No tardaremos en ver estas prendas en sus últimas publicaciones de Instagram, ¡y no es para menos! Se convertirá en uno de los favoritos de tu fondo de armario.

No solo sienta genial, sino que además consigue realzar tu figura gracias al tiro alto de su pantalón. Una opción ideal confeccionada en un tejido ligero de lino ideal para verano, que podrás utilizar tanto para esas tardes con amigas en las que quieres ir arreglada como para esos eventos más formales, ¡quedaría genial con estas sandalias de tacón de Mango!