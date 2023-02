Zara lanza la nueva colección de disfraces para los más pequeños de la casa

Es tiempo de disfraces y Carnaval está a la vuelta de la esquina, las fechas oficiales son del jueves 16 de febrero al miércoles 22 de febrero, pero cada guardería y colegio lo celebra cuando quiere y como quiere. Por supuesto, sea cual sea el día que se celebre, ya deberías tener tu disfraz listo.

En muchos centros la semana de carnaval comienza con complementos (algo para la cabeza el lunes, un accesorio el martes…), y el viernes es cuando visualizamos un disfraz completo. Si no tienes la imaginación a flote, si coser no es lo tuyo y si tu hijo o hija tiene claro el disfraz de cowboy o de astronauta, Zara te lo pone fácil con la nueva colección Costume Time.

Disfraces Zara

Vaqueros del Oeste, mariquitas, mariposas, unicornios, hadas, brujas, monstruos y hasta astronautas, todos estos disfraces puedes encontrar en Zara para los más pequeños este carnaval. Además, también puedes hacerte con complementos: cascos, varitas, diademas, gorros, alas o pañuelos.

No es la primera vez que Zara se lanza a crear una colección de disfraces, esta vez le ha tocado a la ropa infantil, pero ya lo pudimos ver en anteriores ocasiones con disfraces en la sección de mujer para Halloween. Cuando la ocasión lo merece, Zara añade, además de las nuevas colecciones de ropa de cada temporada, una sección especial.

Podemos ver, en la página web de Zara, que estos disfraces están disponibles para niños de 1 a 4 años y que algunos modelos ya cuelgan el cartel de sold out, pero no te preocupes porque puedes activar el aviso de coming soon para que te llegue una notificación al reponer tallas.

Algunos modelos como astronauta, cowboy o hada están disponibles para niños hasta los 14 años, los precios de los disfraces oscilan entre 12,95 y 22,95 euros.