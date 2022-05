Zara saca su lado más innovador con este elegante vestido tipo chaleco de su nueva colección

Cuando decidimos renovar nuestro fondo de armario e ir de compras, siempre solemos fijarnos en esas prendas más básicas y cómodas que podamos combinar con facilidad y que sean uno de nuestros fuertes en cuando a uso diario. Sin embargo, si recurrimos a tiendas como Zara podemos dar con auténticas joyas en sus nuevas colecciones que podrían salirse de nuestra zona de confort.

Esta bien contar con nuestra propia sección de básicos, pero también es importante innovar y apostar por otro tipo de prendas más especiales y arriesgadas que tal vez no podamos darles un uso diario, pero podrían sacarnos de algún apuro en eventos especiales o ceremonias importantes.

El vestido de Zara con el diseño más innovador para arrasar en tus eventos más importantes

Esto es precisamente lo que nos ha inspirado un vestido de la nueva colección de Zara que le dará un toque diferente a tu armario con un diseño diferente y rompedor con matices elegantes, ideal para todo tipo de eventos en los que nunca tienes demasiado claro qué ponerte.

Este vestido conseguirá hacerte arrasar, aunque para ello tendrás que darle una oportunidad porque es una de esas prendas que no tienes demasiado claro sin comprar por si no es tu estilo. ¡Quien no arriesga no gana! Se trata de un bonito vestido corto a modo de chaleco con cuello de solapa y manga sisa.

Tiene bolsillos con solapa en la parte delantera de la prenda y unas sutiles aberturas en los hombros. Uno de los detalles que más llama la atención de este vestido es el enorme lazo con volumen que ocupa una gran parte de la espalda dándole un estilo diferente y elegante a la prenda.

Cuenta con un forro interior combinado a todo y un cierre frontal cruzado con botones forrados muy sencillo y cómodo. Este vestido está disponible en las nuevas colecciones de Zara en un color blanco crudo y en todo tipo de tallas desde la XS hasta la L. Podrás encontrarlo tanto en tiendas físicas como en la página web a un precio de 79,95 euros.