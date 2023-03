Apenas comienza marzo y Zara ya está pensando en la Feria de Abril

Cuando llega abril, el aire es otro, y aunque todavía queda un poco de tiempo para cantar la letrilla de esta sevillana popular, ya se respira la emoción primaveral de la Feria de Abril. Tanto es así que las firmas que conocen de primera mano todas las tendencias de la moda flamenca (las pasarelas han dejado claro que el naranja es el color del traje de flamenca este año 2023) ya empiezan a lanzar prendas para crear looks de inspiración, ya sea vestida de flamenca o de calle.

Uno de los primeros, como era de esperarse, fue Zara, quien, de la mano de Kate Middleton, ya nos ofreció para la noche del alumbrao unos pendientes que acompañan a cualquier look, en tamaño XL.

Zara, la reina de los looks primaverales, también ha aprovechado las tendencias más candentes, reinventándolas y sacando a relucir la que será la estrella de esta Feria de Abril, si no quieres llevar traje de flamenca, pero quieres que tu look tenga guiños al traje regional.

Capa gasa flecos Zara

Es una capa de gasa con flecos, la compañera perfecta para un look inspirado en el flamenco. Tiene un diseño tipo poncho, con un cuello combinado y mucha caída para lograr un look superchic en esta Feria de Abril.

Puedes encontrarla disponible en dos tonos, negro y naranja quemado, ya adelantábamos antes que el naranja lo veremos mucho por la Feria de Abril este año, el tejido es gasa 100% poliéster y no cuenta con tallas, por lo tanto, es única.

Disponible en la página web de Zara o en tienda física por tan solo 59,95 euros. Ideal para combinar con unos jeans, un mono o incluso un vestido midi y por encima esta capa con flecos para las que no quieran vestir con el traje oficial de flamenca.