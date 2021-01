Zara imita las zapatillas de Balenciaga de 595 euros en su nueva colección

Uno de los hits de Balenciaga son las zapatillas Speed. Un diseño que está entre los más vendidos de la firma de moda, pero que tiene un precio no apto para muchos bolsillos. Por menos de 595 euros no se encuentran en ningún establecimiento ni página web. No obstante, si no estás obsesionada por lucir la marca original, debes saber que Zara tiene una réplica muy parecida de alta calidad por solo 35,95 euros.

Las Speed de Balenciaga son un calzado tipo bota-calcetín. Lucen una suela blanca y negra muy moldeable, ergonómica y ultraflexible (sin memoria). Cuentan con el logotipo del fabricante en blanco en el lateral, y también uno bordado en la parte trasera de la suela. Tienen un arco de 10 milímetros. Y están entre el calzado más vendido de la marca, a pesar de los 595 euros que cuestan.

Speed de Balenciaga

Zara clona las Speed de Balenciaga

Sin embargo, como muchos productos de firmas de alta gama, también tienen su versión low cost. En este caso es Zara la que lo comercializa. Por solo 35,95 euros pueden ser tuyas.

Así lo avisa @rosa_h_f en su cuenta de Instagram bautizada como Fashionclones. Y por lo que se ve en un comentario de la publicación, los hay que prefieren el diseño de las de Zara.

Son tuyas por 35,95 euros

También son unas deportivas tipo bota-calcetín en color negro con suela blanca de 3 cm. Cuenta con un tejido elástico muy moldeable. Y está fabricada con poliuretano.

Deportivas botín calcetín

Además, las de Balenciaga también están disponibles con otros diseños y colores, de los que también puedes encontrar versiones equivalentes en la página web de Zara. Y como siempre, a precios muy asequibles. Porque no hace falta vaciar los bolsillos para ir a la última moda.