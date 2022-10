Zara tiene el pantalón de pinzas que podría ser una tendencia este otoño

Cuando una prenda consigue llamar nuestra atención no es solo cuestión de diseño, sino también de lo favorecedora que puede llegar a ser. Encontrar algo que nos guste en estilo y que además nos siente bien no es tan sencillo y es por ello que cuando hemos visto estos pantalones de Zara no hemos podido evitar pensar que se convertirán en toda una tendencia.

Al comenzar las nuevas temporadas llegan también las nuevas colecciones en las diferentes tiendas y cadenas de ropa y son precisamente estas colecciones las que van a ir marcando lo que serán las próximas tendencias. Basta con echar un ojo a los últimos lanzamientos para darse cuenta de lo que más se llevará este otoño-invierno.

El pantalón de pinzas de Zara que será tendencia este otoño

Una de las prendas que ha conseguido llamar nuestra atención dentro de los últimos lanzamientos de Zara, es un bonito y elegante pantalón de pinzas que quedará genial conjuntado con una blazer del mismo color y que podrás llevar como total white look en cualquier evento o fiesta.

Se trata de una prenda sencilla pero muy favorecedora de tiro alto con bolsillos en la parte delantera y falsos bolsillos de vivo en la parte de la espalda. Su tiro alto consigue un efecto realzante que afina tu cintura y marca tu figura. Un pantalón apto tanto en los eventos más elegantes como en tus salidas más informales.

Cuenta con detalles de pinzas en la zona de la cintura con un efecto oversize que hace que no se pegue demasiado a ti por lo que sentará genial en todo tipo de cuerpos. Tiene también trabillas para poder añadirle un cinturón en caso de que fuera necesario o simplemente por añadir un accesorio de forma puramente estética.

El cierre del pantalón está situado en la parte delantera de la prenda con cremallera, botón y ganchos metálicos, un cierre seguro que hace que el pantalón se ajuste perfectamente a ti con ese estilo tan favorecedor que nos encanta. Está disponible en color blanco crudo en tallas desde la XS hasta la L tanto en tiendas físicas de Zara como en su página web a un precio de 59,95 euros.