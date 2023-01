Zara tiene el pantalón vaquero estilo palazzo con efecto piernas largas

Los palazzos vuelven a estar de moda más que nunca, ¿y por qué no? Cuando son elegantes, cómodos y versátiles. Prueba estos de Zara para sacarle el máximo partido a esta tendencia. Una de las prendas más populares de los años sesenta, una de las favoritas una década después, luego desapareció del radar de los amantes de la moda y volvió como una de las tendencias más candentes de esta temporada. Y es tan versátil que lo puedes encontrar en looks de todos los días, en fiestas, en la playa, en la oficina e incluso en bodas.

Se trata de un estilo de pantalón que queda bien a todos los cuerpos, estamos convencidas de que todas queremos este modelo en concreto, ya que lo compramos tanto para la época estival como para la temporada invernal. Para los días calurosos son la opción perfecta, gracias a su tejido, aberturas y cortes holgados; así como para el invierno también los podemos conseguir en tejido de punto o vaquero para protegernos del frío.

Estos últimos de los que te hablamos los hemos encontrado en la nueva temporada de Zara, desde el momento en el que lo hemos visto, hemos sabido que debía ser nuestro porque el flechazo ha sido intenso.

Jeans palazzo Zara

Ideal para planes nocturnos, así como para un look de oficina. Este pantalón lo tiene todo para crear un outfit lleno de claves de estilo y llevarlo contigo allá donde vayas. Tiene una diseño de pinzas, tiro alto, pernera ancha con corte palazzo y en color vaquero oscuro que puede transformar cualquier atuendo. Además, lo seguirás usando durante otras temporadas, porque tanto el color como el corte no pasarán de moda.

Además, no tienes que pensar mucho en el outfit perfecto a la hora de combinarlos, porque los pantalones en sí son tan perfectos que no necesitan nada más. Puedes crear un look, como el que propone la firma, con una blusa blanca, o un top nude con una camisa de lino encima.

De momento lo tenéis en la página web de Zara por 30 euros y, decimos de momento, porque las tallas se están agotando como churros. ¡Aviso! Es uno de los productos que se agotará en un tiempo récord, no sabemos por qué ya hemos vivido situaciones similares con pantalones palazzo y sin duda sabemos que este será otro ejemplo.