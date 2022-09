Zara tiene el top joya que necesitas para brillar en cualquier evento

¿Tienes un evento y no sabes cómo combinar dos piezas? No importa si es falda o pantalón o incluso una blazer para hacer un total look completo. Este tipo de elecciones suele ser un quebradero de cabeza. Aunque no te preocupes, los tops joya son recurrentes para estas ocasiones especiales.

Podrás encontrarlos en múltiples diseños, pero sobre todo llenos de adornos con abalorios múltiples. Siendo las lentejuelas uno de los tejidos más repetidos (y favoritos).

Zara es una de las tiendas que más consigue conquistar a las influencers gracias a modelos que generan un gran impacto visual por un precio razonable. El último caso ha sido el top efecto corsé que se ha colado en muchos eventos de la mano de artistas, músicos e influencers.

La joya de la corona de Zara

‘Into the night’, así se llama a la colección repleta de looks de noche que la firma de Inditex lanzó al mercado hace unas semanas, ha sido un éxito. A destacar, un top joya de la corona que se ha hecho viral entre las alfombras rojas.

Se trata de un top tipo ‘bustier’ fabricado con un tejido satinado de color negro, aunque también está disponible en el rosa fucsia de tendencia, del cual sí quedan unidades disponibles en la tienda virtual de Zara. ¿Su precio? 70 euros.

Sobre su diseño, apuntar que es un modelo de escote recto con abertura en pico, costuras plisadas en el delantero, broche vintage de pedrería plateada en el eje central de la pieza, refuerzo de ballenas interiores, cuerpo ceñido con bajo ‘peplum’ y cierre en la espalda con cremallera oculta en costura.

Celebrities que usan el top joya de Zara

El pasado 24 de julio tuvo lugar la Global Gift Gala, un evento solidario celebrado en Marbella que este año ha cumplido su décima edición, reunió a muchos rostros conocidos, entre ellos, la cantante Chenoa.

Posó en el photocall con un total look de la marca de Inditex en negro, totalmente acertado y sofisticado. Combinaba un sencillo pantalón de pinzas negro con un cuerpo escotado a tono, una de las tendencias al alza esta temporada.

Un mes después de que la cantante acudiese a la alfombra roja de los Global Gift Gala, el top volvía a otra, esta vez la de los MTV VMA, una de las galas más relevantes de la industria de la musical. Entre todos los estilismos uno brillaba con luz propia: el de la estrella de la televisión estadounidense Rachel Robison.

Lo ha lucido totalmente diferente a Chenoa, lo ha combinado con unos vaqueros de corte cargo con estampado de camuflaje para darle un aspecto más urbano y desenfadado, así como con unos salones joya de tacón.