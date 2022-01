Zara vende el blazer que utiliza la protagonista de ‘Emily in Paris’, y ahora está con rebaja

No hay duda de que la serie ‘Emily in Paris’ de Netflix está causando sensación, situándose como una de las más vistas en la plataforma de streaming. Su protagonista, Emily Cooper, es reconocida por sus extravagantes y coloridos looks de estilo afrancesados, y no significa que, porque sea famosa ni actriz, no sean asequibles; de hecho, sucede todo lo contrario.

Muchos de los looks de la protagonista son deseados y copiados por las seguidoras de la joven. Sin ir más lejos, uno de los bolsos que estrenó en la segunda temporada de la serie voló incluso días antes de estrenar los capítulos en Netflix. Y es que era verdaderamente barato: tan solo 75 euros para seguir el estilismo de Emily Cooper.

Como sabrás, Zara es una marca que tiene tiendas alrededor de todo el mundo, y no es la primera vez que hemos podido ver looks de famosas con la firma de Zara; desde la Reina Leticia, pasando por la presentadora Nuria Roca y hasta Eva González. Ahora Zara llega también a Netflix.

El blazer que vende Zara por 35€

El look de ‘Emily in Paris’ que vende Zara

Uno de los looks de ‘Emily in Paris‘ está patrocinado directamente por Zara, y es que así lo ha compartido la propia actriz en sus redes sociales, citando a Zara y su modelito en venta.

Blazer rosa

Blazer verde que utiliza Emily Cooper

Se trata de un blazer de cuello y solapa entallado pata de gallo con manga larga y hombros marcados. Sigue fielmente esos estrambóticos estampados conjuntados con prendas de vivos colores. El blazer tiene cierre frontal cruzado con botones metálicos, aunque Emily Cooper lo utilizaba sin atar según ha dejado ver en la famosa serie.

Zara lo vende a 35,99€ para que puedas vestir como Emily Cooper

Este tipo de americana de color verde también está disponible en color rosa. Se puede comprar en la propia web de Zara con una rebaja del 25%, pasando de los 49,95€ originales a 35,99€, una buena ganga para vestir igual que la famosa.