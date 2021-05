Zara versiona el traje rojo ‘top ventas’ de la Reina Letizia

Las combinaciones que luce la Reina Letizia en sus apariciones públicas no pasan desapercibidos. La consorte lo sabe. Es consciente que medios de moda y del corazón desgranarán hasta el último detalle de sus atuendos y no deja nada al azar. Y tan buenas son sus elecciones que algunos de sus looks acaban convirtiéndose en tendencia.

Esto es lo que ocurrió con el traje rojo que llevó la esposa de Felipe VI en 2020, durante el homenaje a Clara Campoamor llevado a cabo en el Congreso de los Diputados. Un diseño de Roberto Torretta que desde el primer instante enamoró muchas mujeres.

La Reina Letizia triunfa con el traje de Roberto Torretta

Este traje destacaba por su tono alegre y su elegancia. Y también por el efecto chaleco de la chaqueta y el bajo del pantalón, que contaba con una abertura en los laterales.

Tal fue la repercusión que generó que algunas marcas de moda han creado desde entonces algunas piezas inspiradas en este traje de Roberto Torretta. Y una de ellas es Zara, otra de las marcas fetiche de la monarca.

La pieza de Zara se trata de una versión más sencilla, y que es combinable con múltiples complementos. Además, es adecuado tanto para ocasiones formales como informales. Es decir, te quedarás como una reina tanto en encuentros con amigos como en reuniones de trabajo.

Traje blazer-pantalón de Zara

Zara se inspira en el modelo de la Reina Letizia

Este vestido de Zara se compone de dos piezas, un blazer y un pantalón. Y pueden ser usados en combinación o por separado.

En cuanto a la americana, se notan las influencias de hoy en día, huyendo así de diseños más tradicionales. Buena prueba de ello es la carencia de solapas.

Otra característica la encontramos en la pronunciación de los hombros, la manga larga y los bolsillos delanteros. El cierre es frontal y cuenta con un enganche metálico. Que no se ve cuando se lleva abierta.

Traje blazer-pantalón de Zara

En cuanto al pantalón, es más informal que el de la reina Letizia. Luce un corte recto y produce un efecto vientre plano, y se completa con un cinturón ancho a juego con el traje.

En cuanto a los precios, el blazer te costará 40 euros, mientras que el pantalón sale por 30 €. Y podrás combinarlo con todo tipo de complementos y prendas, ya sea una camiseta o una blusa elegante.