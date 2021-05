Zara versiona uno de los modelos icónicos de la Reina Letizia

En algunos ámbitos la Reina Letizia ha sido rebautizada como la ‘Reina Influencer’. Esto se debe a que la esposa del Rey Felipe VI es una persona que cuida al máximo los atuendos que escoge para sus apariciones públicas. En este sentido, la ex de Televisión Española sabe que los focos se centrarán en ella y que sus looks serán destripados en las revistas de papel cuché y en algunos programas del corazón. Por eso no deja nada al azar. Y cuando opta por prendas de marcas ‘low cost’ como Zara, estas suelen agotarse a menudo en cuestión de días. Y no solo eso.

Además, algunas firmas diseñan piezas inspiradas en los atuendos de Letizia. O, como es el caso, reinventan el vestido de turno que ha escogido la consorte para adaptarlo a las diferentes épocas del año.

Leer más: Zara versiona estos Manolo Blahnik para crear la sandalia tendencia del verano

La Reina Letizia recupera uno de los vestidos más aclamados

Eso es lo que ha hecho Zara con el vestido que lució la Reina en la entrega del Premio Cervantes en Valencia. En esta ocasión Letizia echó mano de un vestido que ya se había puesto en Argentina durante un acto con Juliana Awada celebrado en 2019, y que ya en su momento dio de qué hablar en algunos medios.

Reina Letizia y Rey Felipe en la entrega del Premio Cervantes en Valencia

Se trata de una conjunto asimétrico en un color rojo-anaranjado muy alegre que no pasa desapercibido. Estaba compuesto por una camisa de manga larga y corte largo asimétrico y de un pantalón ancho con aberturas en la parte inferior. El precio de estas piezas es de 50 y 40 euros, respectivamente.

Zara versiona el vestido asimétrico de la Reina Letizia

Sin embargo, ahora Zara ha ido un poco más allá versionando las piezas de esta combinación para que sean más apetecibles de lucir a lo largo del verano. Eso lo consigue confeccionando el vestido en una tela satinada más holgada y fluida, haciendo de ella una prenda más fresca. Y destaca por el escote recto y los tirantes finos, y se completa con un acabado asimétrico como el del original.

Vestido asimétrico de Zara

El pantalón por su parte, está disponible en tallas que van de la XS a la XL, y su precio es de 30 euros. La camisa, por su parte, la puedes tener en tallas XS-S y M-L, y solo cuesta 23 euros.