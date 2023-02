Zara lanza un vestido midi drapeado perfecto para la primavera

Dirigirse al sitio web de Zara para comprar algo en las terceras rebajas de la temporada significa ver y picar algo de la nueva colección. La marca siempre sorprende con nuevos modelos de temporada y ahora puedes ver los primeros modelos.

Con muchos estampados, telas y siluetas, el vestido se convierte en su prenda destacada. Modelos que nos hacen soñar con la primavera son ideales para el período de transición gracias a los tejidos ligeros.

Modelos versátiles que podemos llevar de día y de noche, la clave está en cambiar complementos llenos de estilo y buen gusto para presentar los estilismos más refinados. El rosa, el verde, el azul y el lila son colores vivos de tendencia que nos vestirán en la temporada de verano 2023.

Vestido midi estampado floral

Una de las maravillas que nos hemos encontrado en esta colección de Zara, aún conviviendo con la fase de rebajas, es este increíble vestido de manga larga sobre fondo turquesa y precioso drapeado que ennoblece mucho la figura, formando una falda midi con aberturas en la parte inferior del frente, que deja ver parte de la pierna.

Desde luego, este es uno de los modelos que mejor se adapta a este diseño, ya que está pensado para adaptarse a todas las curvas y cuerpos. Además, es un color vivo, tan veraniego o incluso primaveral que nos apetece mucho este invierno que no deja de hacer un frío espantoso.

Por ello siempre nos centramos en looks que aportan luz a la vida y a nuestro armario. Y, no queremos dejar que te pierdas uno de los vestidos más bonitos de la temporada, que te espera ahora mismo en Zara a un precio de 39,95 euros. Disponible en tallas de la XS a la XL, no desaproveches la oportunidad de hacerte con esta prenda tan maravillosa.