El FROB quiere más fusiones bancarias

25 de noviembre de 2020 (14:00 CET)

La Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB) ve margen en España para más fusiones bancarias. Así lo ha asegurado este miércoles en el Congreso la candidata propuesta por el Gobierno para la presidencia de este organismo, Paula Conthe. Sin embargo, ha admitido que la ratio de concentración en el sector es mayor que en otros países europeos.



Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Conthe ha indicado que el organismo estará muy atento para vigilar que el cierre de oficinas no provoque exclusión financiera. En este sentido, ha recordado que este proceso se produce donde el número de sucursales es muy elevado.



A preguntas de los diputados, la candidata ha señalado, como ya hizo su antecesor en el cargo, Jaime Ponce, que la fusión entre Caixabank y Bankia es la mejor opción posible. Según Conthe la que más valor crea para el accionista y, por ello, la que en mayor medida permitirá al Estado recuperar las ayudas inyectadas en Bankia.

No obstante, no ha querido concretar el importe que se espera recuperar, algo que dependerá "en parte de lo que se saque con la desinversión", ha subrayado. Pero ha puntualizado que, en realidad, no se trata de una desinversión, “sino de un canje de acciones”, una operación que el FROB "ha analizado como accionista" y ha concluido que genera valor.

Además de Caixabank y Bankia hay dos fusiones en marcha. Una es la de BBVA y Sabadell, que podría llegar a costar unos 4.000 millones de euros en reestructuración, según la estimación de Morgan Stanley. La semana que viene está previsto que se celebren las juntas de accionistas de ambas entidades para hacer oficial la unión. Por otro lado, Unicaja y Liberbank también mantienen negociaciones para tratar de juntar sus fuerzas

Paula Conthe sustituirá a Jaime Ponce al frente del FROB

Una vez que se haga efectivo su nombramiento, Conthe sustituirá al frente del organismo a Jaime Ponce, que se incorporará al área de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional (FMI) como asesor en materia bancaria y de crisis.



Hija del que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe, es licenciada en ciencias y economía internacional por la Universidad de Georgetown. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y tiene un Executive Master en Dirección de Entidades Financieras por el IEB; desde abril de 2019 es directora de Resolución en el FROB.